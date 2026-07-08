Ucraina primește licențe pentru producția de sisteme americane Patriot – Donald Trump: ”Lucrăm la un pachet de securitate care va asigura că Ucraina nu va fi atacată din nou”

Președintele SUA Donald Trump a avut o întâlnire cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, după încheierea summitului NATO de la Ankara, liderul de la Casa Albă afirmând că există discuții pentru o întâlnire între Zelenski și Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului dintre cele două țări.

Trump a spus că Vladimir Putin și Volodimir Zelenski se vor întâlni, însă a sugerat că Moscova este puțin probabil să fie acceptată de Zelenski drept loc al discuțiilor. Președintele american a spus că Putin a propus o întrevedere în capitala Rusiei, dar că, din perspectiva liderului ucrainean, o asemenea variantă ar fi greu de acceptat.

„Se vor întâlni. Putin a spus că vrea să se întâlnească la Moscova. I-am spus: «Nu cred că se va întâmpla». Dacă m-aș pune în locul lui Zelenski, cred că ar fi foarte greu”, a afirmat președintele SUA.

Trump: Lucrăm la un pachet de securitate care va asigura că Ucraina nu va fi atacată din nou

Trump a mai spus că SUA vor lucra împreună cu Europa la un pachet de garanții de securitate pentru Ucraina, menit să împiedice un nou atac al Rusiei. El a susținut că Washingtonul are pârghii în relația cu Moscova și că este posibil un acord care să ofere siguranță Ucrainei, dar care să permită și Rusiei să își îndrepte atenția către alte priorități și dezvoltare economică.

„Vom lucra la garanții de securitate. Rusia ne respectă și vom lucra la un anumit tip de garanții de securitate. Noi vom ajuta Europa și lucrăm la un pachet de securitate care va asigura că Ucraina nu va fi atacată din nou de Rusia. Cred că putem ajunge la un acord prin care și Rusia să fie mulțumită și să poată trece la alte lucruri. Este o țară cu potențial”, a mai spus Trump.

El a adăugat că ar fi dispus să meargă în Ucraina, dar că și-ar dori ca războiul să se încheie înainte.

Ucraina primește licențe de producție pentru sisteme Patriot

Referindu-se la producția de sisteme Patriot și rachete interceptoare PAC-3 pentru acestea, Trump a afirmat că Ucraina ar putea dezvolta rapid capacități de producție, cu sprijinul companiilor americane.

„Cred că vor putea să le producă rapid, odată ce vom explica lucrurile și vom aduce compania acolo. Vom lucra cu compania, pentru că au o capacitate extraordinară de a produce arme, inclusiv arme complexe”, a spus președintele SUA.

„Vă vom da o licență pentru a fabrica Patriot”, a spus Trump în fața presei la începutul întâlnirii cu Zelenski. „Încă nu am informat compania (producătoare), dar asta se va rezolva”, a adăugat el.

Zelenski a dat mulțumit din cap când Trump l-a întrebat dacă i se pare o decizie pozitivă. Președintele ucrainean i-a mai cerut anterior omologului său american licența pentru ca Ucraina să producă baterii Patriot și rachete interceptoare pentru aceste sisteme, dar nu a primit atunci răspunsul dorit.

Zelenski a cerut de asemenea furnizarea unor noi astfel de rachete interceptoare, după ce atacurile rusești repetate cu rachete balistice au consumat substanțial din resursele primite de Ucraina din partea susținătorilor săi occidentali în războiul cu Rusia.

Însă la această cerere Trump a răspuns mai degrabă negativ, afirmând acum de față cu Zelenski că Statele Unite au la rândul lor nevoie de aceste rachete.

Neavând suficiente rachete interceptoare, armata ucraineană nu a reușit să doboare nicio rachetă balistică lansată de Rusia în ultimele două salve de atacuri.

Președintele SUA: Zelenski a făcut o extraordinară

Trump a mai afirmat că liderul ucrainean „a făcut o treabă extraordinară” şi că este „foarte eficient”, iar atacurile ucrainene adânc pe teritoriul Rusiei reprezintă o escaladare care poate contribui însă la încheierea conflictului, relatează ziarul britanic The Guardian, preluat de News.ro.

„Am considerat că acesta ar fi un moment potrivit pentru ca preşedintele Zelenski şi cu mine să ne întâlnim şi vom vedea ce putem face. Dar, de fapt, am dezvoltat o relaţie bună”, a spus Donald Trump. „E greu de crezut, nu-i aşa?”, a continuat el, făcând referire la întâlnirea dezastruoasă de la Casa Albă din februarie 2025.

Dar el a adăugat că Zelenski „face o treabă extraordinară” şi este „foarte eficient”.

La rândul său, Zelenski i-a spus lui Trump că doreşte să discute cu el câteva detalii foarte importante.

„Sunt sigur că veţi face totul pentru a opri acest război”, a spus Zelenski.

Trump a fost întrebat de jurnalişti ce părere are despre atacurile Ucrainei în adâncimea teritoriului Rusiei. El a redirecţionat întrebarea către secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, care a afirmat că acestea au schimbat dinamica războiului.

Trump a revenit apoi şi a spus: „Este o escaladare, dar este şi o escaladare care poate contribui la încheierea conflictului”.

Trump a continuat spunând că Ucraina are „un potenţial enorm”, iar SUA au „un interes” în succesul acesteia prin acordul privind mineralele.

SUA și Ucraina lucrează la un acord pe drone

Zelenski a menţionat că Kievul a început să lucreze la un acord cu SUA privind dronele. „Este un început foarte bun”, a afirmat el.

„Am înregistrat progrese semnificative în ultimele două săptămâni”, a declarat Trump referitor la negocierile privind războiul din Ucraina.

Zelenski a subliniat, la rândul său, că apărarea este prioritară, iar negocierile de pace vizează găsirea unei soluţii pentru încheierea războiului.

Trump a intervenit apoi din nou pentru a spune că încetarea invaziei ruseşti în Ucraina „nu este cel mai uşor lucru”, întrucât atât Putin, cât şi Zelenski sunt „personalităţi dificile”.

„Dar cred că am făcut multe progrese în ultimele două săptămâni şi vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a declarat Trump.

Trump a fost întrebat despre o cale „pragmatică” de a pune capăt agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. „Vor ajunge la o înţelegere”, s-a declarat el încrezător.

„Acest acord se află în lucru de mult timp. Are părţi pozitive şi negative. Ei ştiu despre ce este vorba. El ştie mai bine decât oricine despre ce este vorba”, a spus Trump referindu-se la Zelenski.

Trump a spus că, în opinia lui, ambii preşedinţi doresc să pună capăt războiului şi „să rezolve problema”, iar asta ar trebui să fie o combinaţie bună.

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