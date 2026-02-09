Ucraina își internaționalizează industria de apărare: 10 centre de export în Europa și producție în Germania și Marea Britanie

Ucraina va deschide în Europa, în 2026, zece centre de export de armament, potrivit Kyiv Independent. Anunțul a fost făcut duminică de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar centrele vor fi localizate în statele baltice și în țări din Europa de Nord.

Zelenski a mai anunțat și că țara sa va începe să producă drone ucrainene în Germania.

„La jumătatea lunii februarie vom vedea producția dronelor noastre în Germania. Voi primi prima dronă. Este o linie de producție complet funcțională. În Regatul Unit, linii de producție similare sunt deja în funcțiune. Toate acestea sunt tehnologii ucrainene”, a scris Zelenski pe Telegram.

„Astăzi, securitatea Europei se bazează pe tehnologie și pe drone. Există mai multe proiecte diferite. Toate acestea se vor baza în mare măsură pe tehnologii ucrainene și pe specialiști ucraineni”, a mai transmis Zelenski în mesajul său.

Strategia Ucrainei

Exportul de tehnologii de apărare și deschiderea unor linii de producție de armament în țările partenere fac parte dintr-un efort mai amplu de internaționalizare a industriei de armament a Ucrainei, în condițiile în care capacitatea de producție de drone depășește nivelul de finanțare disponibil.

Informațiile vin după ce Volodimir Zelenski a cerut, în luna octombrie, Ministerului Apărării să lanseze „exportul controlat” de arme ucrainene în străinătate, începând din noiembrie 2025.

Potrivit sistemului propus, Ucraina va exporta echipamente militare pe care le are în surplus, iar veniturile obținute vor fi folosite pentru achiziționarea de arme necesare războiului.

Sectorul de apărare al Ucrainei, în special industria dronelor, a cunoscut o expansiune rapidă de la începutul invaziei ruse la scară largă, în 2022. Peste 200 de companii producătoare de drone au apărut între timp, multe dintre ele dezvoltând sisteme ieftine și adaptabile, care au schimbat modul în care se poartă războiul modern.

Potrivit datelor ministerului apărării de la Kiev, unitățile fără pilot ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei au provocat pierderi semnificative armatei ruse doar în luna ianuarie, reducând efectivele acesteia cu aproape 29.700 de militari, în timp ce Rusia a reușit să recruteze aproximativ 22.000 de persoane în aceeași perioadă.

