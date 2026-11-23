Ucraina și-a intensificat în ultimele zile campania de atacuri asupra navelor militare și comerciale utilizate de Rusia, extinzând operațiunile cu drone maritime din Marea Neagră spre Marea Baltică și Marea Mediterană. Duminică, 22 noiembrie, forțele ucrainene au scufundat corveta rusească Merkury în portul Benghazi din Libia și au lovit o navă de transport utilizată pentru logistica militară rusă. Cu o zi înainte, nava rusească Sparta II fusese avariată de drone în Golful Finlandei, unde atacul a determinat intervenția autorităților finlandeze.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat, luni, responsabilitatea Ucrainei pentru operațiunea de la Benghazi, precizând că au fost utilizate șapte drone maritime de fabricație ucraineană.

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), dronele au fost transportate în apropierea zonei de atac de o navă-mamă, de unde au fost lansate împotriva țintelor. Corveta Merkury, intrată în serviciul Marinei Ruse în 2023, s-a scufundat în urma exploziilor, împreună cu un elicopter Ka-27 aflat la bord. Scufundarea navei este confirmată și de imagini din satelit.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the… pic.twitter.com/eW6DGfPuIZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Rusia a atacat zeci de nave care exportă bunuri ucrainene, în Marea Neagră

A doua țintă a operațiunii a fost nava de transport MV Angara, utilizată de Rusia pentru transportul armamentului și echipamentelor militare pe rutele logistice către Siria și Libia. Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Merkury asigura escorta transporturilor militare rusești în Marea Mediterană.

Footage of a Ukrainian USV slamming into a Russian cargo vessel and exploding off the coast of Benghazi, Libya, this evening. pic.twitter.com/DICnEdMRro — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 22, 2026

Rusia menține relații militare cu forțele conduse de Khalifa Haftar, care controlează estul Libiei, inclusiv Benghazi. Loviturile reprezintă o extindere a războiului pe mare purtat de Ucraina împotriva Rusiei, atacând infrastructura navală și logistică rusă la mare distanță de propriul teritoriu.

Forțele ucrainene au mai atacat trei petroliere rusești, în decembrie 2025, martie 2026 și septembrie 2026. O dronă maritimă a fost descoperită chiar și în Grecia, incident care a determinat Ucraina să prezinte scuze autorităților de la Atena.

Atacurile ucrainene se intensifică și în Marea Baltică

Totodată, sâmbătă, nava cargo rusească Sparta II a fost lovită de drone în apele internaționale ale Golfului Finlandei, la vest de insula rusă Gogland.

Nava, aflată sub sancțiuni americane și asociată companiei Oboronlogistika, care furnizează servicii logistice Ministerului rus al Apărării, se îndrepta spre exclava Kaliningrad.

Atacul a provocat un incendiu puternic, iar cei 16 membri ai echipajului au abandonat nava și au fost preluați de o altă navă rusească. Sparta II a ajuns ulterior în apele teritoriale ale Finlandei, autoritățile de la Helsinki impunând temporar restricții asupra traficului aerian și maritim din zonă. Armata finlandeză a apreciat că atacul a fost efectuat de Ucraina.

NEW: Two Ukrainian drones struck the Russian Sparta II cargo ship — a ship that has supported Russian military logistics — in the Gulf of Finland on November 21. pic.twitter.com/6yZ9Ysntc9 — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) November 21, 2026

În aceeași seară, în regiunea Kaliningrad au fost activate alarmele aeriene, inclusiv în apropierea bazei navale rusești de la Baltiysk, principalul port militar al Flotei ruse din Marea Baltică.

Potrivit relatărilor locale, citate de presa internațională, rușii au invocat detectarea unui obiect suspect care zbura din direcția Lituaniei, dar ulterior au comunicat că nu a existat o amenințare. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) precizează în cel mai recent raport al său că nu există deocamdată dovezi care să confirme un atac ucrainean asupra Kaliningradului, deși au fost semnalate activități ale apărării antiaeriene rusești.

Extinderea operațiunilor vine după încălcarea spațiului aerian al Poloniei

Noile lovituri ucrainene asupra navelor rusești au venit după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei din dimineața zilei de vineri, în timpul căruia două rachete și o dronă rusească au pătruns în spațiul aerian polonez.

Premierul Donald Tusk a descris incidentul drept o probabilă provocare deliberată, în condițiile în care încălcările spațiului aerian au coincis cu exercițiul militar al Coaliției de Voință desfășurat la Nowa Dęba, în Polonia, la care participau militari europeni pregătiți pentru o eventuală misiune în Ucraina, desfășurare care ar avea loc în cazul în care s-ar ajunge la un armistițiu.

ISW apreciază că Moscova a urmărit, prin aceste încălcări ale spațiului aerian, să descurajeze sprijinul Coaliției de Voință pentru Ucraina și să testeze reacția NATO.

NEW: Russian forces intentionally fired missiles and drones into Polish airspace during strikes against Ukraine on the morning of November 20.



ISW assesses that the Kremlin conducted these airspace violations to coincide with an ongoing Coalition of the Willing military exercise… pic.twitter.com/tiGEfLpeYb — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) November 21, 2026

De notat că autoritățile poloneze au solicitat, în urmă provocării ruse, forțe și capabilități suplimentare de apărare antiaeriană din partea Alianței. Polonezii nu au invocat totuși Articolul 4 al Tratatului NATO, care prevede consultări între aliați atunci când securitatea unui stat membru este amenințată.

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