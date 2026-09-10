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Ucraina duce războiul dronelor în inima industriei rusești de gaze: două uzine din Siberia, lovite la peste 3.000 km de front

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De Iulian Soare

10 septembrie, 2026

Drone de atac ucrainene au executat recent cea mai adâncă lovitură de acest tip de la începutul războiului, atacând uzinele de tratare/procesare a gazelor Novîi Urengoi și Purovski, din districtul autonom Iamalo-Neneț, la peste 3.000 de kilometri în spatele liniei frontului.

Aceste lovituri sunt extrem de importante deoarece ele expun acum atacurilor principalele zăcăminte de gaze ale Rusiei din vestul Siberiei.

Dronele au parcurs peste 3.000 de km în interiorul Rusiei

Una din dronele forțelor ucrainene a provocat un incendiu uzina de tratare din Novîi Urengoi, la circa 3.200 de kilometri de frontiera Ucrainei.

Ca importanță economică, presa ucraineană precizează că uzina Novîi Urengoi are o capacitate proiectată de producție de gaze naturale de 19,5 milioane de tone pe an, iar uzina Purovski a procesat 13,4 milioane de tone de condensat de gaze în 2025.

Infrastructura energetică din această regiune a Siberiei occidentale era considerată până acum protejată de atacurile ucrainene.

Novîi Urengoi, oraș cu circa 100.000 de locuitori, se află la sud de Cercul Polar

Compania ucraineană de armament Fire Point a susținut că drona „a parcurs peste 3.300 km și a lovit cu succes ținta”.

„Ghiciți cine a parcurs peste 3.300 de kilometri și a lovit cu succes ținta”, au scris reprezentanții firmei într-o postare pe rețelele sociale.

Artem Joga, trimisul Kremlinului în Ural, a declarat că este primul atac care lovește partea arctică a regiunii de care se ocupă el.

Ucraina și-a intensificat atacurile cu rază lungă asupra Rusiei în ultimele luni, ca represalii pentru bombardamentele zilnice ale forțelor ruse asupra asupra orașelor ucrainene.

(Citește și: Zelenski, vânat de o dronă rusească pe lângă aeroportul din Chișinău, în timp ce avionul lui se pregătea să decoleze – Aceeași dronă Geran-4 a trecut și prin România, apoi a explodat în nordul Rep. Moldova)

(Citește și: Cum își modernizează Rusia flota de drone: Geran-4/5, mult mai dificile de interceptat, au depășit producția modelului Geran-2. Caracteristicile noilor drone pe care rușii le folosesc tot mai des)

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