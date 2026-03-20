20 martie, 2026

Ucraina a desfășurat unități de interceptare a dronelor în cinci state din Orientul Mijlociu

De Iulian Soare

Ucraina a desfășurat unități militare pentru protejarea infrastructurii critice și civile împotriva dronelor în cinci state din Orientul Mijlociu, a anunțat secretarul Consiliului de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, după o vizită în regiune, relatează Reuters.

Umerov a vizitat în ultima săptămână Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit și Iordania. El a precizat că unități ucrainene sunt deja active în aceste țări și că au fost stabilite noi etape pentru o „cooperare de securitate pe termen lung”.

„Specialiști militari ucraineni operează în fiecare dintre aceste state, sub coordonarea Consiliului Național de Securitate și Apărare”, a scris Umerov pe X. „Au fost desfășurate unități de interceptare pentru protejarea infrastructurii civile și critice. Se lucrează și la extinderea zonelor de acoperire”, a adăugat el.

Statele din Golf au solicitat sprijin Kievului. Ucraina a desfășurat drone-interceptor


Kievul a confirmat că aproape o duzină de țări au solicitat sprijinul său pentru apărarea împotriva valurilor de drone kamikaze Shahed – tactică folosită de Rusia și preluată ulterior de Iran în războiul din Golf.

Umerov a mai precizat că echipele ucrainene se concentrează pe utilizarea tehnologiilor ucrainene anti-dronă și pe consultanță privind soluții de apărare aeriană, bazate pe experiența de război a Ucrainei.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat pe Telegram că i-a cerut lui Umerov, armatei și Ministerului de Externe de la Kiev să evalueze „gradul real de pregătire” al statelor în vederea participării la inițiative internaționale de securizare a Strâmtorii Hormuz.

„Este important ca rolul global al Ucrainei în securitate și calitatea expertizei sale în protejarea vieților să fie recunoscute de toți partenerii”, a transmis acesta.

Iranul a atacat o rafinărie din Kuweit

Între timp, atacurile asupra infrastructurilor energetice din regiune continuă să escaladeze, Iranul atacând vineri o rafinărie din Kuweit. Rafinăria Mina Al-Ahmadi din Kuweit a fost lovită de drone, provocând incendii la unele instalații.


Până acum, fluxurile globale de petrol au scăzut cu aproximativ 12 milioane de barili pe zi –circa 12% din cererea globală – din cauza reducerii producției și a opririi exporturilor din statele din Golf.

Israelul s-a angajat totuși să nu mai realizeze atacuri asupra zăcământului de gaze iranian South Pars, cel mai mare din lume, după ce o lovitură iraniană asupra Qatarului a provocat daune ce ar urma să afecteze piața globală de gaze pentru ani de zile.

