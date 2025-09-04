cursdeguvernare

joi

4 septembrie, 2025

Stiri

Ucraina deschide, în premieră, o fabrică de armament într-o țară NATO

De Razvan Diaconu

4 septembrie, 2025

Un producător ucrainean de arme va începe să funcționeze în Danemarca, a declarat miercuri ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen (foto).

Troels Lund Poulsen a declarat că firma ucraineană Fire Point va deschide o fabrică în Vojens, un oraș din sudul țării care găzduiește deja o bază aeriană daneză, inclusiv flota de avioane de vânătoare F-16 a țării. Inițiativa, pe care Poulsen a numit-o „o mână de ajutor pentru lupta Ucrainei pentru securitate”, este primul caz în care o firmă ucraineană de armament își mută operațiunile într-o țară NATO, scrie Politico.

Fire Point produce drone de luptă și rachete de croazieră, inclusiv racheta Flamingo FP-5, cu o încărcătură explozivă de 1.150 de kilograme. Fabrica sa din Danemarca va produce în principal combustibil pentru rachete și se preconizează că va fi deschisă până în decembrie.


Ministrul danez a anunțat această mutare în cadrul unei reuniuni a liderilor nordici și baltici la care a participat și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. El a recunoscut că Kremlinul ar putea riposta cu „sabotaj și spionaj”, adăugând că „amenințarea a devenit, desigur, mai mare”.

În contextul războiului de uzură istovitor al Rusiei, industria internă a armamentului din Ucraina, aflată în creștere, se străduiește să țină pasul. Kievul a anunțat în iulie un plan de stimulare a producției de arme autohtone, stabilind obiectivul de a produce 50% din propriile arme în termen de șase luni.

(Citește și Zi cu miză mare pentru Ucraina: Zelenski la Paris, alături de șeful NATO și de „Coaliția celor care vor”. Mesajul președintelui Trump pentru Rusia)

***


