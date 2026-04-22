Ucraina cere Turciei să găzduiască o întâlnire între Zelenski – Putin

Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între preşedintele Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin, a declarat ministrul său de externe, în contextul în care Kievul încearcă să revigoreze discuţiile de pace, relatează Reuters.

“I-am întrebat pe turci despre acest lucru, am întrebat şi alte capitale“, a declarat ministrul de externe Andrii Sîbiga în declaraţii pentru presă de marţi care au fost aprobate pentru publicare miercuri.

El a adăugat că Ucraina ar fi dispusă să ia în considerare orice alt loc, în afară de Belarus sau Rusia, pentru o întâlnire cu Putin, pe care Zelensky o dorește de mult timp, pentru a grăbi soluționarea războiului ce durează de peste patru ani.

Belarus este un aliat apropiat al Rusiei și a permis Moscovei să folosească teritoriul său pentru a lansa invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Turcia nu a răspuns încă la propunerea de a găzdui discuțiile

Sybiha nu a precizat cum a răspuns Ankara la propunere.

„Ne-am adresat în mod specific turcilor”, a spus el. „Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova și Belarus, organizează o astfel de întâlnire, vom merge.”

Kremlinul a declarat anterior că este dispus să-l găzduiască pe Zelensky la Moscova, unde liderul ucrainean a spus că nu va merge.

Separat, Sybiha a declarat că a schimbat deja mesaje scrise cu Anita Orban, care va deveni noul ministru de externe al Ungariei atunci când noul guvern, care a câștigat alegerile de la începutul acestei luni, va prelua puterea.

