Ucraina atacă cu drone în adâncime orașe din Rusia situate la peste 1.500 km de graniță – Vladimir Putin l-a demis pe comandantul apărării antiaeriene

Dronele ucrainene atacă în mod regulat ținte în interiorul Rusiei, ajungând până în Munții Ural și în comunități unde majoritatea oamenilor considerau până de curând războiul ca o problemă îndepărtată, relatează Bloomberg.

Un zgârie-nori rezidențial din Ekaterinburg, unde locuiesc peste 1,5 milioane de oameni, a fost lovit pe 25 aprilie, aceasta fiind prima pagubă suferită în acest oraș de la invazia la scară largă a Ucrainei din 2022. De la începutul lunii aprilie, autoritățile au suspendat temporar operațiunile pe aeroportul local timp de cinci zile din cauza amenințărilor dronelor ucrainene.

Kievul intensifică atacurile asupra Munților Ural

Aproximativ un sfert din teritoriul Rusiei se află acum în raza de acțiune a dronelor ucrainene. Atacul poartă un simbolism aparte pentru Ekaterinburg, care a fost mult timp considerat inaccesibil loviturilor aeriene. Orașul, cunoscut sub numele de Sverdlovsk în epoca sovietică, se află pe partea estică a Uralului, la aproximativ 1.700 de kilometri de granița cu Ucraina și a servit drept baza retrasă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când fabricile au fost mutate acolo pentru siguranță, deoarece se considera că se află în afara razei de acțiune a atacurilor lansate din Europa.

Cu linia frontului blocată, dronele joacă în prezent un rol central în război. Ambele părți combatante își atacă reciproc pozițiile din orașe cu sute de vehicule aeriene fără pilot.

Ucraina, în special, devine din ce în ce mai eficientă în campania sa militară, atacând rafinăriile rusești, fabricile de îngrășăminte și porturile folosite pentru exportul de energie, toate acestea reducând veniturile Kremlinului și limitând capacitatea acestuia de a beneficia de prețurile mai mari determinate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Kievul intenționează să extindă atacurile la distanță lungă, a declarat președintele țării, Volodimir Zelenski, într-o postare pe rețelele de socializare din 29 aprilie. Ucraina are acum capacitatea de a ataca în adâncime în Rusia la distanțe de peste 1.500 km, a spus el.

Aceasta face ca un sfert din teritoriul rus – unde trăiește peste 70% din populația sa de 146 de milioane persoane – să fie accesibil pentru dronele ucrainene.

Atacurile recente sugerează că Kievul pune deja acest lucru în practică. În aceeași zi în care dronele au lovit Ekaterinburgul, Ucraina a lovit mai multe avioane Sukhoi Su-57 și Su-34 la baza aeriană rusească Șagol din regiunea Celiabinsk, a declarat Statul Major al Ucrainei la începutul acestei luni. Rusia nu a comentat atacul, în timp ce guvernatorul local a declarat că dronele au vizat o „instalație de infrastructură”.

Celiabinsk, în sudul Uralilor, lângă granița cu Kazahstanul, se află la aproximativ 1.500-1.700 de kilometri de Ucraina. Capitala regională are o populație de aproximativ 1,2 milioane de locuitori și, la fel ca Ekaterinburgul, a fost un pilon al industriei grele sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, câștigând porecla „Tankograd” după ce o mare parte din industria sovietică de tancuri a fost mutată acolo. Rămâne un centru important pentru industria metalurgică, militară și aerospațială.

Orașul a devenit o țintă frecventă pentru dronele ucrainene de la începutul lunii aprilie, conform datelor privind suspendările zborurilor de pe aeroportul local, raportate de Rosaviatsia.

Săptămâna trecută, dronele au provocat, de asemenea, un incendiu și au avariat o unitate de procesare la rafinăria Permnefteorgsintez a companiei Lukoil PJSC din regiunea Perm, o altă zonă a Uralilor, situată la aproximativ 1.500 de kilometri de graniță. Cu o zi mai devreme, o stație de pompare din apropierea instalației a fost, de asemenea, lovită. Părți din Perm au fost învăluite în fum negru, locuitorii raportând „ploaia neagră”. În 2025, în Perm au fost înregistrate doar câteva incidente cu drone, dar anul acesta autoritățile au fost deja nevoite să închidă aeroportul orașului timp de câteva ore, pe parcursul a 15 zile, pentru a respinge dronele. Șapte dintre aceste perturbări au avut loc de la începutul lunii aprilie.

Kremlinul a avut până acum o reacție discretă la atacurile din Ural. Președintele rus Vladimir Putin primește în mod regulat informări, inclusiv despre atacurile Kievului și măsurile luate ca răspuns de autoritățile ruse, a declarat purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, după ce dronele au lovit un complex din Ekaterinburg.

Pe lângă pagubele economice, atacurile cu rază lungă de acțiune riscă să afecteze sentimentul public într-un moment în care rușii se simt deja epuizați de război și de consecințele acestuia. Autoritățile au răspuns atacurilor cu drone cu măsuri care includ oprirea temporară a internetului mobil și, uneori, a celui fix în orașe.

Dronele care ajung în Urali și restricțiile de internet contribuie la oboseala generală, a declarat Andrei Kolesnikov, un analist politic cu sediul la Moscova. „Oamenii se adaptează la orice, dar există o oboseală crescândă, care se transformă în iritare.”

Putin îl demite pe șeful Forțelor Aerospațiale după atacurile devastatoare cu drone

Creșterea atacurilor ucrainene în teritoriul Rusiei l-a determinat pe Vladimir Putin să-l demită pe șeful Forțelor Aerospațiale ale Rusiei, care este ramura forțelor armate responsabilă de apărarea aeriană a țării.

Agenția de știri RBC, cu sediul la Moscova, relatează că generalul Viktor Afzalov a fost înlocuit de generalul-colonel Alexander Chaiko. Afzalov fusese numit în postul de comandă în 2023.

Cu toate acestea, Kremlinul nu a comentat imediat și nu a confirmat schimarea, dar aceasta vine pe fondul unei furii crescânde în rândul populației ruse și al conducerii, în urma unei serii de atacuri majore cu drone din Ucraina.

De exemplu, principalul centru al Mării Negre, Rafinăria de Petrol Tuapse, a fost lovit de patru ori în ultimele săptămâni, creând un dezastru ecologic local.

În ceea ce-l privește pe noul șef al Forțelor Aerospațiale, acesta preia comanda într-o situație de mare presiune. Dacă nu poate opri atacul continuu al dronelor, atunci și el s-ar putea confrunta cu o înlăturare rapidă:

Alexander Chaiko s-a născut în 1971 în regiunea Moscovei. A absolvit Școala Superioară de Comandă a Armelor Combinate din Moscova. Conform site-ului web al Ministerului Apărării, a ocupat funcții variind de la comandant de pluton de recunoaștere până la comandantul Primei Armate de Tancuri a Districtului Militar de Vest. În 2001, a absolvit Academia de Arme Combinate „Frunze” a Forțelor Armate. În 2012, a absolvit Academia Militară a Statului Major General.

A deținut funcțiile de comandant adjunct al armatei combinate a Districtului Militar Central, comandant al armatei combinate a Districtului Militar de Vest, șef de stat major – prim-adjunct și comandant al trupelor Districtului Militar de Est. În 2019, a fost numit adjunct al șefului Statului Major General.

Ceaiko a fost deja sancționat de Uniunea Europeană, deoarece a fost acuzat că a servit drept comandant principal în timpul ocupației rusești al orașului ucrainenan Bucea – unde Moscova a fost acuzată de uciderea fără discriminare a civililor, lucru negat de Kremlin.

