Ucraina a atacat cu drone o rafinărie din Siberia, la 2.000 de km în interiorul Rusiei. Zelenski avertizează că rușii pregătesc un atac masiv împotriva Ucrainei

Ucraina a lansat sâmbătă un atac cu drone asupra regiunii siberiene Tiumen, situată la aproximativ 2.000 de kilometri de graniţa cu Rusia, au transmis autorităţile locale ruse, potrivit agenţiilor EFE şi dpa, preluate de Agerpres.

„Un atac cu drone împotriva rafinăriei din Tiumen a fost respins. Serviciile de urgenţă acţionează la locul unde au căzut fragmente” din dronele doborâte, a afirmat pe reţelele de socializare guvernatorul regional rus Alexander Moor.

Acesta a adăugat că, potrivit datelor preliminare, niciun lucrător al rafinăriei nu a fost rănit, dar toţi angajaţii au fost evacuaţi, ca măsură de precauţie.

Canalele ruse de pe Telegram nu au publicat imagini ale atacului, întrucât este interzisă publicarea pe reţelele de socializare a urmărilor atacurilor cu drone ucrainene.

Autorităţile ruse au emis de asemenea o alertă de risc de atacuri cu drone în regiunile învecinate Kurgan, Celiabinsk şi Sverdlovsk, susţinând în acest timp că sâmbătă, între orele 7:00 şi 14:00, au fost doborâte 57 de drone ucrainene, după ce noaptea trecută au fost doborâte încă 287 de astfel de vehicule aeriene fără pilot lansate de Ucraina asupra unor ţinte în diferite regiuni ale Rusiei.

Rafinăriile sunt o ţintă predilectă a acestor atacuri ale Ucrainei, care mizează pe această tactică de război asimetric şi ale cărei drone au reuşit săptămâna aceasta să lovească inclusiv o rafinărie la Moscova, provocând acolo incendii masive.

Zelenski avertizează asupra unui atac aerian masiv iminent al Rusiei asupra Ucrainei

În același timp, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Rusia pregăteşte un atac masiv asupra Ucrainei şi a avertizat cetăţenii ucraineni să fie deosebit de atenţi, atac ce ar putea fi represaliile ruse după raidul masiv al dronelor ucrainene asupra regiunii Moscovei din zilele precedente, a transmis Reuters.

„În această seară şi în orele următoare, este deosebit de important să fiţi atenţi la sirenele de raid aerian”, a spus Zelenski, în obişnuitul său mesaj video pe care-l transmite în fiecare seară de când a început războiul cu Rusia.

„Ruşii s-au pregătit pentru un atac masiv. Vă rog să aveţi grijă de voi!”, a insistat el.

De altfel, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi că Rusia va efectua atacuri combinate asupra ţintelor militare ucrainene, ca represalii după cel mai puternic şi spectaculos atac ucrainean cu drone de la începutul războiului asupra regiunii capitalei ruse Moscova, unde a fost lovită în noaptea de miercuri spre joi în special o rafinărie importantă.

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