Video / Ucraina a semnat acorduri pentru drone cu Danemarca, Estonia și Olanda, la summitul NATO

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat marți că Ucraina a semnat încă trei „acorduri privind dronele” cu Danemarca, Estonia și Țările de Jos, punând la dispoziție expertiza dobândită în cei peste patru ani de război cu Rusia.

Zelenski a anunțat acordurile în postări pe rețelele sociale, în marja summitului NATO din capitala Turciei, Ankara, și a precizat că Kievul a încheiat până acum nouă astfel de înțelegeri.

We signed a Drone Deal agreement with Denmark. This is already Ukraine’s ninth such agreement, and it is important that more and more partners are joining this format, which opens up greater opportunities for joint defense production, the exchange of expertise, and transparency… pic.twitter.com/RnDFQzvwdT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2026

Danemarca ar putea utiliza drone în Groenlanda

Ucraina a dezvoltat o industrie a dronelor foarte sofisticată, după ce, la momentul invaziei lansate de Rusia în februarie 2022, avea doar o experiență limitată în acest sector.

Zelenski a călătorit în numeroase țări pentru a promova aceste acorduri, în special în Orientul Mijlociu, unde statele din Golf au fost nevoite anul acesta să contracareze atacurile iraniene.

Anunțând acordul cu Danemarca, Zelenski a spus că înțelegerea „deschide oportunități mai mari pentru producția comună în domeniul apărării, schimbul de expertiză și transparența exporturilor de armament”.

El a afirmat că Danemarca a fost prima țară care a propus producție comună în Ucraina și că „este absolut firesc ca Danemarca să aibă acum acces la exporturile ucrainene de armament testat în război”.

Într-o postare pe X, la finalul primei zile de reuniuni, Zelenski a spus că Ucraina „își are, pe bună dreptate, locul aici” și a repetat că principalul obiectiv al Kievului la summit este „să obțină mai multă apărare antiaeriană și poziții diplomatice mai puternice”.

Zelenski a subliniat necesitatea consolidării apărării Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești, după două atacuri asupra capitalei ucrainene în ultima săptămână. Nouăsprezece persoane au murit la Kiev în cel mai recent atac, desfășurat luni.

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