Ucraina a recucerit peste 600 de km. pătrați de teritoriu în 2026

Forțele ucrainene au recucerit peste 600 de kilometri pătrați de teritoriu de la începutul acestui an, a anunțat comandantul suprem al armatei Ucrainei, Oleksandr Sîrski, cel mai recent semn al unei posibile schimbări de ritm după ani de câștiguri lente, dar constante ale Rusiei, potrivit Reuters.

Numai în luna mai, Ucraina a recucerit cu 100 de kilometri pătrați mai mult teritoriu decât a pierdut, a spus Sîrski pe aplicația de mesagerie Telegram.

Sîrski nu a precizat unde au avut loc aceste câștiguri, afirmând doar că în anumite zone ale liniei frontului de 1.200 km (800 de mile), forțele ucrainene continuă să avanseze.

Agenția Reuters nu a putut verifica aceste afirmații. Determinarea independentă a liniilor de control teritorial în Ucraina este dificilă din cauza războiului cu drone, care a creat o largă „zonă a morții” de tip no man’s land de-a lungul frontului. Totuși, grupuri independente care cartografiază câmpul de luptă au raportat, de asemenea, că înaintările Rusiei au încetinit sau chiar s-au inversat în ultimele luni, pentru prima dată de la eșecul contraofensivei ucrainene din 2023.

Numărul confruntărilor zilnice de pe câmpul de luptă a crescut semnificativ

Sîrski a spus că forțele ruse încearcă în continuare să înainteze în estul și sudul țării, menționând că numărul confruntărilor zilnice de pe câmpul de luptă a crescut semnificativ și descriind situația de pe front ca fiind „dificilă și dinamică”.

Zona din jurul orașului estic disputat Pokrovsk, pe care Rusia încearcă să îl captureze complet de la mijlocul anului 2024, a fost printre cele mai intense puncte de luptă, a spus el.

DeepState, un proiect independent ucrainean de cartografiere a frontului, a arătat că Pokrovsk este considerat complet controlat de Rusia de câteva săptămâni. Rusia a susținut că a capturat orașul în decembrie anul trecut.

Sîrski a menționat, de asemenea, zonele Oleksandrivka și Huliaipole din sud-est și sud, unde au loc cele mai intense lupte.

În primele luni după invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022, forțele ucrainene au recucerit porțiuni mari de teritoriu într-o serie de contraatacuri. Însă o contraofensivă majoră ucraineană a eșuat în 2023, iar de atunci Moscova a continuat să obțină câștiguri lente, dar constante.

Ucraina a lansat o ofensivă în sud și sud-est la începutul acestui an, pe care analiștii au spus că a ajutat la perturbarea ofensivei de primăvară a Moscovei și a eforturilor din jurul Pokrovsk.

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