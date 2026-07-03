Ucraina a răspuns la solicitările României privind clarificarea incidentului din portul Constanța când o dronă marină a explodat

Ucraina a trimis lămuriri cu privire la incidentul cu drona din Portul Constanţa din 5 iunie, anunţă, vineri, Ministerul Apărării. Ucraina a precizat că a pierdut comunicaţiile cu patru drone navale (USV) Sargan-3000 care se îndreptau către zona de Est a Mării Negre. Din acel moment, forţele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor patru drone şi nu au mai reuşit reluarea comunicării.

Kievul a comunicat României intervalul programat pentru detonarea dronelor, astfel încât personalul aflat în zonă a fost evacuat. Ucraina apreciază că incidentul este unul izolat şi s-a produs, cel mai probabil, din cauza acţiunilor de război electronic ale Federaţiei Ruse, conform News.ro.

„Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns la cele 14 întrebări adresate de ministrul Radu Miruţă legate de incidentul produs în data de 5 iunie 2026, în Portul Constanţa. Partea ucraineană a confirmat că, în după-amiaza zilei de 4 iunie 2026, în apropiere de Sevastopol, la o distanţă de aproximativ 250 km de ţărmul românesc, au pierdut comunicaţiile cu patru drone navale (USV) Sargan-3000 care se îndreptau către zona de Est a Mării Negre. Din acel moment, forţele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor patru drone şi nu au mai reuşit reluarea comunicării”, anunţă, vineri, Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, în dimineaţa zilei de 5 iunie, la ora 09.54, Forţele Navale ale Ucrainei au informat Forţele Navale Române despre pericolul reprezentat de USV-uri în cazul autodetonării şi a transmis intervalul programat pentru autodetonare a celor patru drone.

„Lipsa comunicaţiilor cu dronele au făcut imposibilă anularea comenzii de autodetonare. Potrivit părţii ucrainene, acest incident este unul izolat, cauzat cel mai probabil de acţiunile de război electronic ale Federaţiei Ruse”, se mai arată în comunicat.

Instituţia precizează că, urmare a acestui incident, MApN a solicitat părţii ucrainene deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între Forţele Navale Ucrainene şi Forţele Navale Române şi au fost stabilite proceduri operative prin care părţile se informează reciproc, în timp util, cu privire la riscurile din Marea Neagră.

„De asemenea, ministrul apărării naţionale a cerut oficial părţii ucrainene ca toate dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură, în afara zonelor de interes ale României, dacă ar ajunge acolo din orice motiv. Ministerul Apărării Naţionale a mulţumit pentru informaţiile oferite şi a mai cerut clarificări suplimentare, reiterând disponibilitatea pentru o colaborare mai strânsă”, se mai arată în comunicat.

În dimineaţa zilei de 5 iunie, la ora 06:20, Centrul de Coordonare Maritimă al Autorităţii Navale Române a informat Comandamentul Componentei Navale – CCN despre prezenţa unui obiect plutitor în apropierea Danei 78 din Portul Constanţa. CCN a informat Garda de Coastă şi SRI şi a alertat Centrul 39 Scafandri pentru pregătirea echipelor EOD (neutralizare muniţii).

„La ora 09.54, autorităţile ucrainene au informat partea română că au pierdut controlul asupra a patru drone maritime aflate în Marea Neagră şi că acestea urmau să intre în secvenţa de autodetonare. Imediat după primirea informaţiei, Forţele Navale au avertizat echipele de intervenţie de la Dana 78, iar personalul aflat în zonă a fost evacuat. La ora 10:27 s-a produs explozia dronei din Dana 78”, explică Ministerul Apărării.

În urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

Potrivit Ministerului Apărării, în continuarea intervenţiei, şeful Forţelor Navale a dispus executarea unei cercetări aeriene pe mare cu un elicopter Puma Naval.

„Totodată, Direcţia Hidrografică Maritimă a emis un aviz către navigatori privind existenţa unor obiecte periculoase în zonă. Comandamentul Maritim al NATO (MARCOM) a fost informat cu privire la situaţie. În jurul orei 11:00, Poliţia de Frontieră a informat că o navă a Gărzii de Coastă a observat o explozie puternică (a doua dronă) în afara portului Constanţa. În jurul orei 13:00, Garda de Coastă a primit informaţii de la nave comerciale aflate în larg potrivit cărora alte două explozii puternice (dronele trei şi patru) au fost observate în largul Mării Negre”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

La ora 14.35 a fost decisă sistarea operaţiunilor de intervenţie, ca urmare a coroborării datelor transmise de partea ucraineană şi a celor raportate din teren, cele patru drone fiind confirmate distruse.

Forţele Navale Române au luat măsuri suplimentare pentru protejarea infrastructurii portuare militare.

***