vineri

6 februarie, 2026

Stiri

Ucraina a primit arme în valoare de 2 mld. euro de la Germania în 2025

De Vladimir Ionescu

6 februarie, 2026

În 2025, Ucraina a primit arme germane în valoare totală de circa 2 miliarde de euro „pentru a o susţine împotriva invaziei Rusiei”, a precizat Ministerul german al Economiei şi Energiei într-un comunicat.

Germania se numără printre principalii susţinători ai Kievului şi este primul furnizor european de arme pentru Ucraina.

Ea se situează în urma SUA, care în pofida schimbării radicale de poziţie a lui Donald Trump rămân în continuare cel mai mare furnizor de ajutoare militare pentru Ucraina.


După Ucraina, două ţări scandinave – Norvegia şi Suedia, care dată fiind proximitatea lor de Rusia sunt foarte sensibile la degradarea securităţii în Europa -, sunt destinatare ale livrărilor de arme germane.

Membră fondatoare a NATO, la care a aderat în 1949, Norvegia a cumpărat arme germane în sumă totală de 1,3 miliarde de euro. Suedia, care a pus capăt neutralităţii sale după şocul invadării Ucrainei de către Rusia şi care a aderat la NATO pe 7 martie 2024, a achiziţionat arme germane în valoare totală de circa un miliard de euro.

Finlanda, care s-a raliat Alianţei Atlantice în 2023 din aceleaşi raţiuni ca şi Suedia, nu se numără printre primele zece ţări destinatare ale livrărilor de arme germane.

(Citește și: ”Comisia a adoptat noul pachet de sprijin financiar pentru Ucraina: 90 mld. euro pentru 2026-2027. Dezacord privind modul de cumpărare a armelor”)

***


Articole recomandate:

Etichete:

Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

