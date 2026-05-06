Ucraina a lansat peste 50 de drone asupra Moscovei – A doua rafinărie din Rusia este în flăcări

Ucraina demonstrează că deține capabilități de a lovi ținte adânc în teritoriul Rusiei, reușind să atace instalații petroliere și chiar și Moscova cu drone, producând pagube semnificative. Doar în ultimele zile presa rusească a scris că s-au înregistrat peste 50 de atacuri cu drone care au vizat capitala țării, Moscova.

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a confirmat marți că, de la începutul acestei luni, eforturile Ucrainei de a viza regiunea capitalei au crescut considerabil, relatează Bloomberg.

Distanța dintre Moscova și granița cu Ucraina este de aproximativ 500 km, dar în ultima vreme Ucraina a demonstrat, de asemenea, capacitatea dronelor sale cu rază lungă de a viza ținte îndepărtate la Perm și Munții Ural.

„Mijloacele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării au doborât încă un dronă. Echipajele de intervenție sunt prezente la fața locului, unde au aterizat resturile dronei”, a declarat primarul Sobyanin. Și a detaliat, potrivit TASS, că „între 2 și 5 mai, capitala a fost atacată de 51 de drone. În ultimele 24 de ore, au fost doborâte 19 drone”.

De asemenea, una dintre cele mai mari rafinării din Rusia a fost supusă unui nou atac marți. „Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, rafinăria Kirishi, cu o capacitate de 400.000 de barili pe zi, situată la sud-est de Sankt Petersburg, este în flăcări marți în urma atacurilor cu drone din timpul nopții, relatează Bloomberg, citând imagini din satelit de la NASA.

Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, unde se află rafinăria, a postat pe Telegram marți dimineață că incendiul din zona industrială Kirishi a fost localizat, în timp ce rafinăria Kirishi a fost principala țintă a atacurilor cu drone din timpul nopții. Postarea nu a confirmat un atac asupra rafinăriei, afirmând doar că aceasta a fost vizată.

Președintele Putin i-a comunicat recent președintelui merican Donald Trump că este deschis pentru declararea unui armistițiu de „Ziua Victoriei”, o propunere pe care Kremlinul a declarat că Washingtonul a susținut-o. În același, Ucraina oferă propriul armistițiu, dar într-o altă serie de zile, iar părțile beligerante nu au ajuns încă la un acord.

Rusia a anunțat luni că propune un armistițiu cu Ucraina pe 8 și 9 mai pentru a marca Ziua Victoriei, când Rusia celebrează victoria Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial, dar nu este clar dacă armistițiul va fi valabil, deoarece președintele ucrainean Volodimir Zelenski a răspuns declarând un armistițiu care va începe mai devreme.

„Până astăzi, nu a existat niciun apel oficial către Ucraina cu privire la modalitatea de încetare a ostilităților, așa cum este revendicată pe rețelele de socializare rusești”, a scris Zelenski pe X.

„Credem că viața umană este mult mai valoroasă decât orice «sărbătoare» aniversară. În acest sens, anunțăm un armistițiu care începe la ora 00:00 din noaptea de 5 spre 6 mai. În timpul rămas până în acel moment, este realist să ne asigurăm că tăcerea își face efectul. Vom acționa reciproc începând din acel moment”, a adăugat liderul ucrainean.

Declarația de armistițiu a Rusiei a venit cu un avertisment că, dacă atacurile ucrainene ar viza Moscova în timpul sărbătorilor de Ziua Victoriei, armata rusă ar răspunde cu atacuri majore asupra capitalei ucrainene, un răspuns la declarațiile lui Zelenski, că Ucraina ar putea ataca Mocova în timpul paradei militare de pe 9 mai.

„În cazul în care regimul de la Kiev va încerca să pună în aplicare planurile sale criminale de a perturba sărbătorirea celei de-a 81-a aniversări a Victoriei în Marele Război Patriotic, Forțele Armate Ruse vor lansa un atac masiv cu rachete, ca represalii, asupra centrului Kievului”, a declarat Ministerul rus al Apărării.

„Rusia, în ciuda capacităților sale, s-a abținut anterior de la astfel de acțiuni din motive umanitare. Avertizăm populația civilă din Kiev și angajații misiunilor diplomatice străine cu privire la necesitatea de a părăsi orașul imediat”, a adăugat ministerul rus.

