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Ucraina a autorizat primele exporturi de drone de atac

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De Razvan Diaconu

5 iulie, 2026

Ucraina a început să exporte drone. Este o premieră de care va beneficia armata americană. Aceasta va primi un lot format din mii de drone de atac, transmite Mediafax. 

Ucraina a permis pentru prima oară exportul de drone de luptă către o armată străină, potrivit Nexta. Kiev-ul a aprobat în mod oficial livrarea a 2.000 de sisteme de drone de atac F10 către Forțele Armate ale Statelor Unite ale Americii.

Compania ucraineană F-Drones a primit autorizație de la Serviciul de Stat pentru Controlul Exporturilor, a anunțat Interfax-Ucraina.


Acesta este primul export oficial de drone, pregătite de luptă și produse în Ucraina. Anterior, s-a discutat doar despre livrări de tehnologie, piese sau componente separate.

În timpul războiului cu Rusia, Ucraina a devenit un expert de talie mondială în ceea ce privește utilizarea și fabricarea de drone. De asemenea, ucrainenii sunt recunoscuți pentru tehnicile de apărare în fața dronelor inamice.

De aceea, SUA, țările bogate din Orientul Mijlociu și UE au apelat la ajutorul ucrainenilor pentru a-și întări armatele cu noile sisteme de drone.

În cadrul UE s-a vorbit despre o alianță a dronelor care va implica mai multe țări europene. Unele dintre ele, precum Germania, au semnat deja acorduri cu Ucraina în acest domeniu.


Și România a negociat cu 15 companii din Ucraina pentru producția de drone, în cadrul unui proiect finanțat cu 200 de milioane de euro prin SAFE.

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