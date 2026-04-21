Ucraina a atacat pentru a doua oară într-o săptămână rafinăria și portul rusesc Tuapse

Luni noapte, Ucraina a atacat din nou principalul hub energetic rusesc de la Marea Neagră și portul Tuapse, după ce cu doar câteva zile înainte un val de drone declanșase un incendiu masiv, fumul răspândindu-se la peste 160 km în largul mării.

Oficialii ruși au anunțat că în timpul atacului de luni noapte, cel puțin o persoană a murit, și a provocat mai multe incendii majore, pompierii intervenind pentru localizarea și stingerea lor. În plus, a avut loc și o deversare masivă de petrol care amenință să polueze apele de coastă.

Incendiile de săptămâna trecută (provocate de atacul de joi) tocmai fuseseră stinse. Rafinăria este deținută și operată de compania petrolieră de stat Rosneft.

„Echipajele de pompieri și serviciile de salvare sunt implicate în prezent în fiecare locație”, a declarat marți primarul din Tuapse, Serghei Boyko, confirmând că mai multe instalații de-a lungul terminalului petrolier au fost avariate.

Armata ucraineană a confirmat atacul, precum și loviturile asupra a două depozite de petrol din apropierea Crimeii ocupate.

Conform agenției ruse TASS, în urma atacului cu drone din 16 aprilie, a fost detectată ulterior o pată de petrol în largul Mării Negre situată la aproximativ o milă și jumătate de portul Tuapse.

Aria acoperită de petrol din Marea Neagră are aproximativ 10.000 de metri pătrați. Echipele de intervenție au reușit să limiteze scurgerile de produse petroliere în râul Tuapse și au instalat baraje și instalații de recuperare a petrolului, pentru limitarea poluării.

Rusia a atacat mai multe obiective din Ucraina

Reporterul Al Jazeera de la Kiev a transmis: „Am auzit de la Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina despre un nou atac asupra aceleiași rafinării – acesta este un efort de a împiedica finanțarea războiului de către Moscova. Știm că partenerii europeni i-au cerut președintelui Volodimir Zelenski să reducă atacurile asupra terminalelor petroliere rusești. Zelenski nu a specificat despre ce țări este vorba, dar a spus că așteaptă reimpunerea sancțiunilor asupra exporturilor de petrol rusesc”.

„După cum știm, aceste sancțiuni nu au fost reimpuse. De fapt, Statele Unite au prelungit această derogare de la sancțiuni până pe 16 mai, ceea ce permite vânzarea petrolului rusesc. În timp ce această derogare de la sancțiuni este în vigoare, am văzut că Ucraina a continuat să lovească exporturile rusești”, se arată în știrea Al Jazeera.

De cealaltă parte, Ucraina a raportat o serie de atacuri rusești asupra teritoriului ucrainean peste noapte, inclusiv în regiunile Kiev, Harkov, Herson, Sumî și Zaporijia.

Dronele rusești au lovit o mașină în orașul Putivl, în regiunea Sumî a Ucrainei, rănind trei femei, și a avariat două case în districtul Brovary din Kiev, și rănind o persoană, potrivit oficialilor ucraineni.

„În această seară, inamicul atacă din nou regiunea Kiev cu drone”, a declarat șeful administrației militare regionale Kiev, Mikola Kalașnik.

Atacurile rusești au avariat, de asemenea, infrastructura feroviară din orașul Harkov, din nord-estul țării, potrivit agenției de știri Interfax-Ucraina.

