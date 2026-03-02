Ucraina a atacat cu drone portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, important centru de export de petrol

Dronele ucrainene au lovit un terminal petrolier din portul rusesc Novorossiisk, incendiind rezervoarele de petrol, a relatat canalul de știri Astra pe Telegram, potrivit The Kyiv Independent.

Publicația ucraineană Exilenova Plus a relatat pe Telegram că infrastructura portuară din Novorossiisk este în flăcări.

O analiză realizată de publicația Astra pe baza videoclipurilor postate de Exilenova și de martori oculari pe rețelele de socializare sugerează că terminalul de încărcare Transneft Shekharis, din partea de est a golfului, este cel care este în flăcări.

Acesta nu este primul atac asupra terminalului Șekharis care a mai fost lovit în noiembrie anul trecut, împreună cu infrastructura rusească de export de energie din porturile Tuapse și Temriuk din apropiere.

Novorossiisk este un hub petrolier critic și un terminal de încărcare pentru o mare parte din exporturile de petrol ale Rusiei pe Marea Neagră. De asemenea, este aproape de un terminal deținut de Consorțiul Conductelor Caspice (CPC), care operează conducta și încărcările de țiței din imensele câmpuri petroliere ale Kazahstanului.

În ultimele luni, o serie de atacuri cu drone și furtuni severe de iarnă în Marea Neagră au perturbat exporturile de petrol de la terminalele de încărcare Novorossiisk și CPC. Transporturile de petrol rusesc tip Ural și Siberian Light, precum și de petrol brut Kazakhstan Export Blend (KEBCO), au fost amânate cu mai multe săptămâni.

Portul Novorossiisk de la Marea Neagră a suspendat exporturile de petrol pentru câteva zile la mijlocul lunii noiembrie, în urma unui alt atac major al Ucrainei asupra portului.

La sfârșitul lunii noiembrie, terminalul CPC a fost lovit într-un alt atac și, deși operațiunile continuă, tranzitul a fost amânat cu câteva zile.

Începând cu a doua jumătate a anului 2025, Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol, depozitelor și terminalelor de export din Rusia, într-o escaladare a războiului împotriva infrastructurii energetice, care a determinat și Rusia să vizeze instalațiile de producție de gaze și rețelele de distribuție a gazelor și energiei electrice din Ucraina, pe măsură ce temperaturile scad.

