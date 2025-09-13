Ucigașul lui Charlie Kirk a fost prins. Cine este, motivația și inscripțiile de pe muniție

Un tânăr în vârstă de 22 de ani din Utah, pe nume Tyler Robinson, este principalul suspect în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk şi se află în arestul poliției, a anunţat vineri guvernatorul acestui stat din vestul Statelor Unite, punându-se astfel capăt căutărilor care se desfăşurau deja de două zile, după un asasinat politic ce a sporit îngrijorările la nivel naţional cu privire la valul în creștere de violenţă politică în SUA, relatează agenția Reuters, citată de News.ro.

„L-am prins”, a anunţat guvernatorul din Utah, Spencer Cox, într-o conferinţă de presă susţinută vineri împreună cu directorul FBI, Kash Patel, și șeriful local Mike Smith. Cu doar câteva ore înainte, însuși preşedintele Donald Trump a anunțat, în timpul unui interviu în direct la Fox News, că există – „cu un grad mare de certitudine” – un suspect în custodia autorităţilor.

Trump: ”Un asasinat atroce”

Suspectul, identificat ca fiind Tyler Robinson, a mărturisit unui prieten de familie – sau mai degrabă „a sugerat” acelui prieten că a comis crima, iar respectiva persoană a contactat joi biroul şerifului din comitatul Washington (oraș din Utah unde locuiește Tyler Robinson și familia sa), conform Reuters.

Totodată, un membru al familiei intervievat de anchetatori a declarat că Robinson devenise mai implicat politic în ultima perioadă şi vorbea în mod dispreţuitor despre activistul conservator Charlie Kirk, a spus guvernatorul Cox.

Kirk, un activist apropiat de preşedintele american Donald Trump, a fost ucis de un singur glonte tras, miercuri, în timp ce vorbea pe scena unui amfiteatru în aer liber la Universitatea Utah Valley. Trump a calificat crima drept „un asasinat atroce”.

Uciderea lui Kirk a stârnit indignare în rândul susţinătorilor lui Kirk şi denunţări ale violenţei politice din partea democraţilor, republicanilor şi guvernelor străine.

„Este un atac asupra noastră tuturor”, a declarat guvernatorul statului Utah în conferinţa de presă, făcând o paralelă între asasinarea lui Kirk şi asasinarea preşedintelui John Kennedy, a fratelui său, procurorul general Robert Kennedy, şi a liderului mişcării pentru drepturile civile Martin Luther King Jr. în anii 1960.

„Este un atac asupra experimentului american”, a mai spus guvernatorul. „Este un atac asupra idealurilor noastre”, a adaugat el.

Cum a fost prins Tyler Robinson

Tyler Robinson a fost dus în arest în cursul serii de joi, la aproximativ 33 de ore de la uciderea lui Kirk, a precizat la rândul său în conferinţa de presă directorul FBI, Kash Patel.

„Chiar aseară, suspectul a fost preluat în custodie la ora locală 22:00. În mai puțin de 36 de ore, mai precis în 33 de ore”, a spus șeful FBI, mulțumind oficialilor din Utah.

Anchetatorii au vorbit apoi cu colegul de cameră al lui Robinson, care le-a arătat comentariile pe care Robinson le-a făcut pe Discord, o platformă de chat şi streaming populară printre pasionaţii de jocuri video, în care discuta despre recuperarea unei puşti dintr-un punct de livrare şi apoi aruncarea acesteia într-un tufiş, înfăşurată într-un prosop.

Aceasta se potrivea cu descrierea armei recuperate de autorități, după atacul armat, într-o zonă împădurită din apropierea campusului.

Anchetarorii anunțaseră anterior că au găsit puşca cu care s-ar fi tras. Ei au publicat în același timp o serie de imagini de pe camerele de supraveghere cu o „persoană de interes” şi au cerut publicului să îi ajute să o identifice.

Muniţia inscripționată

Muniţia găsită la faţa locului avea inscripţii, a spus guvernatorul Spencer Cox în conferință.

Potrivit lui, mesajele de pe cartuşe includeau: „ Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao”; „Dacă citeşti asta, eşti gay, LMAO”; şi „Hei, fascistule, prinde asta!”.

Întrebat ce crede că înseamnă acele mesaje inscripționate, guvernatorul Spencer Cox a răspuns: „Vă voi lăsa pe voi să interpretați semnificația acestora. Cred că cea mai clară este cea care spune «prindeți fascistul»… cred că vorbește de la sine”.

Politicieni, comentatori şi detectivii amatori au umplut reţelele sociale şi forumurile online cu speculaţii şi acuzaţii cu privire la identitatea şi ideologia ucigaşului, amintește Reuters.

Ce se știe despre Tyler Robinson

Cazier judiciar

Oficialii cred în acest moment al anchetei că a acţionat singur.

Tyler Robinson este originar din Utah şi locuia cu familia în comitatul Washington din acelaşi stat.

Conform documentelor publice, Robinson nu pare să aibă antecedente penale, notează Reuters.

Afiliere politică

Tyler Robinson înregistrat ca alegător, dar nu era afiliat niciunui partid politic, conform registrelor electorale ale statului Utah.

Totodată, registrele arată că era un alegător „inactiv”, ceea ce înseamnă că nu votase la alegerile recente și nu răspunsese la corespondența trimisă în acest sens de biroul electoral local.

Educație

A frecventat pentru scurt timp cursurile Universității de Stat din Utah (USU), din orașul Logan – timp de un semestru în 2021, după cum a confirmat instituția. Nu este clar de ce a abandonat facultatea.

Într-un clip video postat de mama sa pe Facebook, Tyler Robinson poate fi văzut citind cu voce tare dintr-o scrisoare în care i se oferea o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Utah.

Într-o altă postare, aceasta spunea că Tyler obținuse un scor de 34 la examenul ACT de admitere, nivel ce l-ar plasa în top 1% al celor care parcurg acest test standard de admitere la facultate.

Ce informații au fost anunțate oficial

Suspectul Tyler Robinson este reţinut în prezent, fără posibilitatea de eliberare pe cauţiune, la închisoarea din comitatul Utah.

El nu era student la Universitatea Utah Valley (UVU), unde a avut loc crima, au precizat oficialii.

Robinson a sosit în campusul UVU miercuri dimineață, la ora locală 08:29, într-o mașină Dodge Challenger de culoare gri.

Un membru al familiei lui Tyler Robinson a contactat un prieten de familie, care a luat legătura cu biroul şerifului, informându-l că Robinson le-a mărturisit sau a sugerat că el a comis atacul.

Robinson a devenit mai implicat în politică în ultimii ani, potrivit unui membru al familiei intervievat de anchetatori.

Anchetatorii au intervievat şi un coleg de cameră, care le-a arătat mai multe mesaje de la Robinson pe platforma Discord.

Conţinutul acestor mesaje includea necesitatea de a recupera o puşcă dintr-un punct de livrare şi de a lăsa puşca într-un tufiş. Un mesaj se referea şi la puşca înfăşurată într-un prosop.

Mesajele se refereau şi la inscripţionarea cartușelor şi menţionau o lunetă, precum şi faptul că puşca era unică.

Ce nu se știe încă

Prima conferinţă de presă după arestarea lui Tyler Robinson a oferit ceva mai multe informaţii despre cine este acesta şi ce s-a întâmplat înainte de împuşcarea lui Charlie Kirk, dar există încă multe întrebări fără răspuns, notează agenția Reuters.

Care este trecutul lui Robinson în ceea ce priveşte armele de foc?

Care a fost motivul său?

De ce Charlie Kirk?

Care sunt orientările şi opiniile politice ale lui Robinson?

Unde a fost de la comiterea crimei şi cum a reuşit să scape de poliție timp de 33 de ore?

