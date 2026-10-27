UBS analizează impactul energetic al fenomenului „Super El Niño” și riscurile de tip „lebădă neagră” din această iarnă

Echipa UBS responsabilă cu sectorul energetic a discutat marți cu climatologul James Block pentru a evalua impactul fenomenului denumit „Super El Niño” asupra piețelor de energie. Această analiză se suprapune cu fondul unei crize globale în sectorul de rafinare și al perturbărilor de durată a fluxurilor de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz, în condițiile în care prețurile la contractele futures pentru gaze naturale în Europa se situează săptămâna aceasta în jurul pragului de 90 euro/MWh, cea mai mare valoare din 2022 încoace.

O cerere de energie mai redusă în această iarnă

James Block a oferit o veste bună pentru consumatorii de energie din emisfera nordică care se pregătește pentru sezonul rece. El și-a exprimat convingerea fermă că, în regiunile caracterizate cu consum mare energetic – incluzând aici nordul Statelor Unite, Europa și porțiuni ale Asiei – temperaturile vor fi mai ridicate mediile multinaționale. Acest lucru ar putea tempera consumul pentru încălzire, în situația în care rezervele de păcură și depozitele de gaze naturale sunt la cote reduse.

Totuși, climatologul atenționează că temperaturile peste medie nu elimină riscul manifestării a unul, două episoade de ger extrem. El a exemplificat prin posibilitatea apariției unor evenimente de tip „lebădă neagră” (imprevizibile, rare, dar cu impact major), precum furtuni violente de zăpadă sau depuneri de polei. În SUA, sau Europa, o furtună puternică venită dinspre Atlantic sau Mediterana, suprapusă peste un val de ger arctic, ar putea acoperi marile orașe cu un strat gros de zăpadă, chiar și în condițiile unei ierni blânde.

Principalele concluzii ale discuției:

Cel mai puternic fenomen El Niño din ultimii peste 75 de ani

Potrivit expertului, actualul fenomen El Niño este, fără îndoială, cel mai intens observat de la începutul monitorizării moderne a temperaturilor la suprafața oceanelor, din anii ’50.

Un „Super El Niño” este caracterizat, de regulă, prin temperaturi în Oceanul Pacific care depășesc valorile normale cu mai mult de 3°C; expertul estimează că, în acest sezon, anomaliile ar putea depăși chiar 3,5°C.

Se preconizează că fenomenul va atinge punctul culminant în ianuarie, urmând să slăbească treptat, iar condițiile ar putea reveni la normal în mai 2027. Deși evenimentele de tip „Super El Niño” aduc, în general, o iarnă mai blândă, ele pot genera și fenomene meteorologice de tip „lebădă neagră”, inclusiv furtuni severe de zăpadă și episoade de polei.

Dacă astfel de evenimente s-ar produce, expertul consideră că cel mai probabil ar avea loc între sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie, fiind, cel mai probabil, de scurtă durată – între una și două săptămâni. Per ansamblu, însă, pentru piețele de energie, acest lucru înseamnă o cerere pentru încălzire situată sub media multianuală pentru iarna 2026-2027.

Perspective regionale

Impactul fenomenului El Niño variază semnificativ de la o regiune la alta. În Statele Unite, expertul estimează că temperaturile din nord-estul țării și din anumite părți ale Canadei vor fi, în medie, cu 1,5°C până la 3°C peste valorile normale. În schimb, în ​​regiunile sudice se preconizează condiții mai răcoroase decât media. În Texas, în special, este probabil să se înregistreze o vreme mai rece și mai umedă decât normalul, deși probabilitatea unui episod de îngheț extrem rămâne mai scăzută.

În Europa temperaturi mai mari cu până la 1,5°C

În ceea ce privește Europa, prognoza este mai apropiată de normalul perioadei decât în ​​America de Nord, dar indică totuși un sezon relativ blând. Expertul estimează că temperaturile din sudul și centrul Europei vor fi, în medie, cu aproximativ 0,5°C până la 1,5°C peste valorile normale.

Este probabil ca impactul să fie mai puțin vizibil în nordul Europei, deși, per ansamblu, se așteaptă ca temperaturile să fie, în general, mai ridicate decât media.

În Asia, există o probabilitate mai mare ca temperaturile să depășească valorile normale în India și Japonia. Pentru China, semnalele prognozate sunt mai puțin certe, întrucât modelele meteorologice regionale sunt influențate într-o măsură mai mare de factori continentali și de relieful local. Acest aspect este deosebit de relevant, deoarece cererea de energie este concentrată în nordul Chinei, unde semnele privind încălzirea vremii par a fi mai slabe.

O sigură furtună puternică în sezonul uraganelor din SUA

Discuția a vizat, de asemenea, perspectivele pentru restul sezonului uraganelor, precum și evoluțiile preconizate în ceea ce privește vântul și precipitațiile. Expertul nu anticipează apariția unor furtuni suplimentare care să afecteze zona Golfului Mexic și a subliniat caracterul neobișnuit de liniștit al sezonului uraganelor de până acum, în care s-a înregistrat o singură furtună semnificativă.

În Statele Unite, se preconizează că regimul furtunilor va fi influențat de o traiectorie mai sudică, ceea ce va duce la intensificări ale vântului, în special în regiunile-cheie pentru producția de energie eoliană.

În Europa – vânturi mai puternice și mai puține precipitații

Pentru Europa, perspectivele sunt mai puțin certe. Lunile ianuarie – februarie sunt caracterizate de obicei prin perioade de absență a vântului, sau viteze reduse.

În ceea ce privește precipitațiile, se estimează că sudul Statelor Unite va cunoaște o perioadă mai umedă și mai instabilă, cu cantități mai mari de precipitații și o disponibilitate mai bună a resurselor de apă.

În schimb, pentru Europa se preconizează condiții mai calde și mai uscate decât media.

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