Turismul: înjumătățirea valorii voucherelor a dus la scăderea cu doar 1,8% a numărului de turiști. Scăderea de la balnear s-a compensat pe litoral

Numărul de turiști, calculat ca numărul de sosiri în structuri de primire (inclusiv apartamente și camere de închiriat) în primele nouă luni a fost aproape de 11 milioane de persoane, în scădere cu 1,8%, iar numărul de înnoptări s-a redus cu 0,9%. față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică.

Ținând cont de faptul că de la 1 ianuarie valoarea voucherelor de vacanță s-a înjumătățit și sunt decontate cheltuielile de maximum 800 lei, reducerea numărului de turiști la nivel național nu este catastrofală.

Din numărul total de sosiri, în primele nouă luni ale anului, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 82,2%, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 17,8%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în primele nouă luni din 2025 au însumat 23,875 de milioane, în scădere cu 0,9% faţă de cele din aceeași perioadă din 2024.

A crescut numărul turiștilor români pe litoral

Dacă luăm în calcul înnoptările au înregistrat scăderi mai importante. Astfel, ANAT subliniază că în luna august 2025, în mod tradițional, luna de vârf de sezon, s-a înregistrat o scădere de 6,3% de turiști cazați față de anul precedent.

Scăderea numărului de turiști români a fost în regiunile unde este dezvoltat turismul balnear, dar a crescut pe litoral. Astfel, au fost scăderi mari în județe precum Argeș (-38%), Harghita (-18%), Prahova (-15%) în timp ce au fost creșteri în județele Sibiu și Constanța. ANAT pune această evoluție a turismului pe seama absenței voucherelor de vacanță ceea ce i-a afectat pe cei cu venituri mici: „Nu prețul este problema, ci scăderea puterii de cumpărare și lipsa oricăror politici guvernamentale pentru turism”, a subliniat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

Proporția românilor care au ales vacanțele la malul mării, comparativ cu anul trecut a crescut în acest an în ciuda reducerii drastice a voucherelor de vacanță, a creșterii TVA și altor taxe. Se observă creșterile sensibile în extrasezon, de 2,4 puncte procentuale în iunie și de 1,5 p.p. în septembrie, programele „Litoralul pentru toți” bucurându-se de succes.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în primele nouă luni din 2025 a fost de 31% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu un punct procentual faţă de perioada similară a anului trecut.

În primele trei luni, cei mai mulți turiști au atras județul Constanța (1,75 milioane persoane), București (1,5 mil. persoane) și Brașov (1,05 mil.), ordinea păstrându-se și pentru numărul de înnoptări.

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în primele trei luni au provenit din: Germania (0,2 mil. persoane), Italia (0,16 mil. persoane) și Israel (0,12 mil. persoane).

