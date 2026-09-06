Turismul în vremea crizei: Creștere puternică a turiștilor străini în S1, dar ponderea lor în total rămâne scăzută – O comparație europeană

Turismul de incoming în primul semestru al anului, în țările Europei Centrale și de Est, a evoluat destul de diferit. Astfel, în România și Polonia s-au înregistrat cele mai mari creșteri atât al numărului turiștilor străini, cât și al nopților petrecute în unități de primire turistică, în timp ce în Bulgaria, Ungaria și Croația s-au înregistrat scăderi. În același timp în Slovacia numărul turiștilor străini a rămas relativ constant.

Vizitatorii din străinătate rămân deosebit de importanți pentru două țări ex-iugoslave Croația și Slovenia, unde au contat pentru aproximativ 82%, respectiv 69% din totalul înnoptărilor în unitățile turistice în primul semestru al anului, conform datelor Eurostat.

Acest lucru lasă aceste economii mai expuse la schimbările cererii externe, dar înseamnă și că un sezon turistic solid poate oferi un sprijin semnificativ exporturilor de servicii.

În schimb, turismul în Polonia și România rămâne mai mult axat pe piața internă, limitând contribuția directă a turismului de incoming, dar făcând sectorul mai puțin dependent de cererea externă.

România și Polonia cele mai mari creșteri a turiștilor străini în 2026

România este una dintre surprizele pozitive. În primele șase luni din 2026, turiștii străini au realizat 2,482 milioane de înnoptări, cu 6,2% mai mult decât în S1 2025. Numărul turiștilor străini a crescut chiar mai rapid, cu 7,3%, la circa 1,192 milioane. În schimb, înnoptările turiștilor români au scăzut cu circa 10%, ceea ce explică declinul general al pieței turistice românești cu 4%.

Polonia a avut cea mai puternică evoluție dintre cele șase țări: peste 9,3 milioane de înnoptări ale turiștilor străini, cu peste 8% peste S1/2025. Astfel, străinii au ajuns să genereze aproape o cincime din toate înnoptările din unitățile de cazare poloneze.

În schimb, Bulgaria a cunoscut o reducere semnificativă a numărului de turiști în S1/2026, comparativ cu anul trecut. Astfel de la creșterea puternică din 2025, s-a ajuns la o contracție în 2026. Din însumarea datelor lunare publicate de biroul de statistică pentru ianuarie–iunie rezultă circa 4,82 milioane de înnoptări ale nerezidenților, față de aproximativ 5,02 milioane în S1/2025, adică -4,0%.

Dacă acest impuls continuă și în a doua parte a anului, turismul ar trebui să ofere un sprijin activității din domeniul serviciilor și soldurilor externe din întreaga regiune, cel mai mare impact economic fiind probabil în țările în care turismul de income are o pondere mai mare.

Rămâne însă de văzut în ce măsură valurile de căldură și prețurile mai mari la combustibili au afectat principalul sezon turistic estival în partea a doua a anului.

Peste 60% dintre români nu-și permit o vacanță de o săptămână

Diferențele dintre nivelul de trai al gospodăriilor din țările Europei Centrale și de Est se reflectă și în industria turistică din regiune, în capacitatea unei familii de a-și permite o săptămână de vacanță pe an în altă localitate.

Astfel, România se remarcă ca fiind cea mai vulnerabilă țară, 61,4% din populație neputând să își permită să petreacă o săptămână de vacanță departe de casă, în țară sau străinătate. De aici rezultă că industria ospitalității din România trebuie să atragă mai mulți turiști din străinătate pentru a inversa trendul descrescător.

La mare distanță, Ungaria înregistrează, de asemenea, o pondere relativ mare, de 39,1%, urmată de Serbia (36,3%) și Croația (32,6%), arată studiul realizat de Erste Bank.

La celălalt capăt al spectrului, incapacitatea de a finanța o vacanță este mai puțin răspândită în Slovenia (15,2%) și Cehia (19,0%), în timp ce Polonia are, de asemenea, performanțe relativ bune, de 24,5%. Slovacia, cu 29,1%, se situează aproximativ la mijlocul intervalului regional.

Incapacitatea de a-și permite plata unei săptămâni de vacanță anuale departe de casă, 2025

Trebuie menționat, totuși, că capacitatea de a-și permite o săptămână de vacanță s-a îmbunătățit în regiunea CEE în ultimul deceniu.

Între 2015 și 2025, ponderea persoanelor care nu își permit o săptămână liberă a scăzut în fiecare țară din regiune, deși amploarea îmbunătățirii diferă.

Cel mai puternic progres a fost înregistrat în Croația și Serbia, unde incapacitatea de a plăti pentru concedii s-a înjumătățit. Polonia și Slovacia au înregistrat, de asemenea, îmbunătățiri substanțiale.

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