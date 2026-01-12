Turismul 2025, vestea bună și vestea proastă: Numărul turiștilor străini a crescut cu 150.000 – Numărul turiștilor români a scăzut cu 450.000

Numărul turiștilor străini în România a crescut cu 9% în luna noiembrie 2025 și cu 7% în primele 11 luni ale anului trecut, însă numărul total de turiști români a scăzut cu 4,1%, de la 11 milioane în 2024 la 10,6 mil. în perioada analizată din 2025. Lunile preferate de turiști în 2025 au fost: ianuarie, când a nins și stațiunile montane s-au aglomerat de amatorii de ski și în luna mai, cu ocazia minivacanței de Paște. În rest au fost scăderi.

„Nu mai avem vacanţe predictibile şi o parte dintre români au plecat afară pentru că România e o ţară Schengen cu drepturi depline din 2025 şi este mai uşor ca turiştii români foarte buni consumatori să fie atraşi de destinaţii externe care se promovează activ şi ne atrag turiştii acolo. Mulţi dintre ei au rămas însă acasă şi nu au mai plecat deloc şi sperăm că lucrul ăsta se va îndrepta, dar numai dacă Guvernul va lua măsuri. Măsuri de stimulare a consumului de turism intern, de atragere a investiţiilor în turismul intern”, a afirmat vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Adrian Voican, într-un mesaj video.

„Noiembrie a fost cea mai slabă lună, cu rezervări mai puţine cu aproape 9% decât în noiembrie trecut şi asta într-un context în care, din 11 luni, în afară de ianuarie, când am avut o lună foarte bună cu zăpadă, şi mai, în zona de libere legate de Paşte, am avut 9 luni de scăderi care s-au accentuat în partea finală a anului. Noi am atras atenţia în nenumărate rânduri, am tras semnale de alarmă de la ANAT, de la alte organizaţii din turism, Guvernul a părut surd, nu a luat nicio măsură. Avem mai puţine vouchere de vacanţă, avem TVA mărit, avem o instabilitate internă şi externă care aduc o oarecare îngrijorare în rândul românilor, care îşi cumpără vacanţele în ultima clipă”, a mai transmis Voican.

Potrivit unei analize realizată de BIBI Touroperator pe marginea celor mai recente date furnizate de INS privind fluxurile turistice din anul 2025, se observă o schimbare de paradigmă alarmantă pentru industria ospitalităţii din România. Deşi anul a debutat sub semnul unui optimism, cu o creştere de două cifre (aproximativ 10% în primele luni), luna noiembrie consemnează cea mai severă contracţie a consumului turistic intern din acest an.

Turismul intern a avut cel mai mult de suferit în perioada sezonului estival, pe litoral. Românii au profitat de intrarea în Schengen călătorind în afara granițelor țării, mai ales că s-au acordat mult mai puține vouchere de vacanță. „Scăderile constante din iunie (-4,2%) şi iulie (-4,4%) au culminat cu un regres de -6,3% în luna august, luna tradiţională de vârf a turismului românesc. Această dinamică sugerează că preţurile ridicate şi raportul calitate-preţ deficitar au împins turiştii către ofertele competitive din bazinul mediteranean sau din ţările vecine”, se arată într-o analiză efectuată de agenția Bibi Touroperator.

Scăderile mari ale turiștilor români, în lunile de toamnă, de peste 7,5% în septembrie și octombrie și 9% în noiembrie arată că turismul de weekend a devenit un produs din ce în ce mai inaccesibil pentru o mare parte dintre români având în vedere și inflația persistentă în sectorul serviciilor care a depășit celelate sectoare ale economiei.

Per total, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv în apartamente şi camere de închiriat, au scăzut cu 2,2%, în primele 11 luni ale anului 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, în timp ce numărul înnoptărilor s-a diminuat cu 1,4%, arată datele INS.

Conform statisticii oficiale, în primele 11 luni, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat) au însumat 13 milioane de persoane, dintre care turiştii români au reprezentat 81,6%, iar cei străini 18,4%. Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în primele 11 luni ale lui 2025 au însumat 28 milioane, dintre care înnoptările turiştilor români au reprezentat 82,5%, în timp ce ale turiştilor străini au fost în proporţie de 17,5%. Durata medie a şederii a fost de 2,2 zile la turiştii români şi de 2,1 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada menţionată a fost de 30,3% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în scădere cu 1,1 puncte procentuale faţă de perioada similară din 2024.

