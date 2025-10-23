Turismul intern, mai mult decât o vacanță: De ce contribuie turismul la PIB cu doar 2,5%, mult sub potențial. Cum stau alte țări și ce ne ține înapoi

Contribuția directă a turismului românesc la PIB-ul României este de circa 2,5%, în timp ce contribuția totală a sectorului la PIB se duce spre 5,6%, ceea ce ne plasează considerabil în urma altor țări din UE în ciuda avantajelor geografice pe care le are țara noastră, potrivit unei analize realizate de Banca Transilvania (BT).

Conform analizei BT, media în UE a contribuției totale a turismului la PIB (directă, indirectă și indusă) este de aproximativ 10%, cu contribuții mari în țări precum Grecia, Croația, Italia sau Bulgaria.

BT: Turismul angajează direct 235.000 de locuri de muncă. În sume absolute, turismul românesc, intern, a generat încasări de peste 10 mld. euro în 2024

În UE, aproximativ 12,3 milioane de oameni sunt angajați în turism.

În România, sectorul generează direct circa 235.000 locuri de muncă și are impact asupra unui total de 500.000 de persoane prin lanțuri conexe de aprovizionare în domenii precum HoReCa, artizanat, agricultură sau transport.

Conform BT, urbanul mare înregistrează o creștere ușoară a ponderii la nivel de destinații, în timp ce traseele turistice produc un interes constant pentru turismul rural, ecoturism sau circuite tematice și pot deveni un motor al dezvoltării regionale, cu susținere din partea autorităților.

Contribuția slabă la PIB denotă calitatea slabă a serviciilor turistice, grevată de lipsa infrastructurii, lipsa investițiilor și a promovării

Pe de altă parte, zona montană are o nevoie acută de investiții în modernizarea pârtiilor, a accesului rutier și a diversificării ofertei pentru toate anotimpurile, în timp ce litoralul românesc continuă să piardă din cauza serviciilor mai bune la nivel de raport calitate/preț din Grecia sau Bulgaria.

În privința litoralului, analiștii BT spun că este ”nevoie urgentă de o regândire strategică” și de ”investiții, branding și servicii de calitate”.

Atuurile turismului românesc, conform analiștilor Băncii Transilvania:

Diversitate geografică și climatică – munți, mare, deltă, dealuri viticole, stațiuni balneare.

Patrimoniu cultural bogat – situri UNESCO, cetăți medievale, tradiții rurale vii.

Gastronomie – Ingrediente naturale locale, preparate artizanale & slow cooking.

Ospitalitate în ADN – România este recunoscută pe plan internațional pentru ospitalitate.

Pe de altă parte, potențialul României este frânat de:

Lipsa unei strategii naționale coerente: promovarea turismului este adesea fragmentată, inconstantă și slab finanțată.

Infrastructură deficitară: lipsa conexiunilor feroviare moderne, gări și drumuri deteriorate în multe zone turistice.

Educație turistică slabă: deficit de personal calificat în HORECA, lipsa profesionalizării ghizilor și operatorilor locali.

Brand turistic slab conturat: campaniile internaționale sunt rare, iar imaginea României în străinătate rămâne confuză sau subevaluată.

Turismul extern contribuie cu peste 10% la deficitul de cont curent. Cum stau celelalte țări cu contribuția turismului la PIB

Românii continuă să joace un rol major în materie de turism în regiune și în UE, turiștii români cheltuind în 2024 pentru vacanțe în străinătate și turism de afaceri 9,6 miliarde de euro, o valoare record, după 8,6 miliarde de euro în 2023 și cu o tendință de dublare față de 5,4 miliarde de euro în 2019, înainte de pandemie, conform datelor Eurostat.

În condițiile în care turiștii străini au cheltuit în România aproape 6,6 miliarde de euro, deficitul de la turism este responsabil pentru mai bine de 10% din deficitul de cont curent.

În același timp, în alte țări UE cu atracții turistice și geografice mai puțin diversificate – dar cu servicii mai calitative raportat la prețuri – turismul reprezintă un pilon al creșterii economice.

Exemple relevante sunt:

Bulgaria, cu o contribuție a turismului la PIB estimată de Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor (WTTC) la 8,4% în 2025. Turismul bulgar nu este exclusiv cel de litoral, ci și cel montan a devenit popular având în vedere prețurile pachetelor de schi din stațiuni ca Bansko, Pamporovo sau Borovets.

Croația, care se bucură de o contribuție a turismului de circa 20% la PIB.

Italia, cu o contribuție de aproximativ 13% a turismului la PIB.

Grecia, cu o contribuție asemănătoare cu cea a Italiei, de circa 13% din PIB.

