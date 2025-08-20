cursdeguvernare

miercuri

20 august, 2025

Europa & Lumea

Turcia va susține un proces care să asocieze „toate părțile” favorabile păcii în Ucraina

De Iulian Soare

20 august, 2025

Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a informat miercuri pe Vladimir Putin că țara sa va susține un proces care să asocieze „toate părțile” în favoarea păcii în Ucraina.

În timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său rus, „președintele Erdogan a dat asigurări că urmărește îndeaproape evoluția procesului de pace și că Turcia susține abordările menite să stabilească o pace durabilă cu participarea tuturor părților”, vizând, fără a o numi, și Ucraina, a anunțat președinția turcă.

În comunicatul său, președinția turcă afirmă de asemenea că Vladimir Putin „i-a mulțumit președintelui Erdogan pentru că a găzduit negocieri de pace”, potrivit Agerpres.


Din luna mai, Turcia a găzduit de trei ori, la Istanbul, negocieri diplomatice între Kiev și Moscova, care nu au permis avansuri majore, dar au dus la schimburi de prizonieri. Iar de la începutul invaziei ruse în Ucraina, Ankara a reușit să-și mențină relațiile cu ambele țări.

Turcia s-a abținut să se ralieze sancțiunilor occidentale, însă insistă regulat asupra integrității teritoriale a Ucrainei, menționând în special Peninsula Crimeea, care găzduiește o importantă minoritate tătară majoritar musulmană și pe care Rusia a anexat-o cu forța în 2014.

Pe de altă parte, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a discutat cu secretarul general al NATO Mark Rutte despre contribuţia Turciei la procesul de pace în Ucraina. Rutte l-a sunat pe Erdogan, după reuniunea la casa Albă a preşedintelui american Donald Trump, luni, cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi unii lideri europeni.

Secretarul general al NATo a subliniat „rolul-cheie al Turciei în procesul de pace în Ucraina şi securităţii Mării Negre”, a anunţat pe X biroul preşedintelui turc.

(Citește și Ce înseamnă concret ”Garanțiile de securitate pentru pace în Ucraina”, cum s-ar putea aplica și cu ce poate contribui România)

***


