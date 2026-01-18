cursdeguvernare

duminică

18 ianuarie, 2026

Europa & Lumea

Turcia va desfășura avioane de luptă în Estonia și România în cadrul misiunilor NATO de poliție aeriană

De Iulian Soare

18 ianuarie, 2026

Turcia intenționează să desfășoare avioane de luptă în Estonia și România ca parte a misiunilor NATO de poliție aeriană consolidate, a anunțat la sfârșitul săptămânii ministerul turc al apărării, potrivit Reuters.

Turcia plănuiește o desfășurare de patru luni în Estonia, între august și noiembrie 2026, urmată de o altă rotație în România, între decembrie 2026 și martie 2027, a precizat ministerul în cadrul informării sale săptămânale pentru presă.

Turcia a contribuit semnificativ la operațiunile NATO de poliție aeriană menite să protejeze spațiul aerian aliat în timp de pace, a adăugat ministerul.


Anterior, a desfășurat misiuni consolidate de poliție aeriană în Polonia între iulie și septembrie 2021 și în România între noiembrie 2023 și aprilie 2024, a mai spus ministerul.

Desfășurările planificate vin pe fondul intensificării apărării aeriene de către NATO, ca răspuns la ceea ce alianța consideră a fi încălcări repetate ale spațiului aerian aliat de către Rusia.

De asemenea, Turcia va găzdui următorul summit NATO în luna iulie.

(Citește și: ”Turcia – un jucător tot mai activ în economia României. Investițiile turcești au crecut cu 34% într-un singur an și s-au dublat în ultimii 5 ani, la fel ca și importurile noastre”)

