Turcia va desfășura avioane de luptă în Estonia și România în cadrul misiunilor NATO de poliție aeriană

Turcia intenționează să desfășoare avioane de luptă în Estonia și România ca parte a misiunilor NATO de poliție aeriană consolidate, a anunțat la sfârșitul săptămânii ministerul turc al apărării, potrivit Reuters.

Turcia plănuiește o desfășurare de patru luni în Estonia, între august și noiembrie 2026, urmată de o altă rotație în România, între decembrie 2026 și martie 2027, a precizat ministerul în cadrul informării sale săptămânale pentru presă.

Turcia a contribuit semnificativ la operațiunile NATO de poliție aeriană menite să protejeze spațiul aerian aliat în timp de pace, a adăugat ministerul.

Anterior, a desfășurat misiuni consolidate de poliție aeriană în Polonia între iulie și septembrie 2021 și în România între noiembrie 2023 și aprilie 2024, a mai spus ministerul.

Desfășurările planificate vin pe fondul intensificării apărării aeriene de către NATO, ca răspuns la ceea ce alianța consideră a fi încălcări repetate ale spațiului aerian aliat de către Rusia.

De asemenea, Turcia va găzdui următorul summit NATO în luna iulie.

***