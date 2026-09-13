Turcia își va tripla bugetul de apărare până în 2029 și pregătește economia pentru un scenariu de mobilizare militară – Explicațiile președintelui Erdogan

Turcia își va majora cheltuielile pentru apărare cu 229% până în 2029, potrivit noului Program pe Termen Mediu 2027-2029 al țării, prezentat recent de vicepreședintele turc Cevdet Yilmaz. Conform planului, apărarea primește de departe cea mai mare creștere procentuală dintre prioritățile bugetare prezentate, ceea ce arată o repoziționare a priorităților fiscale ale Ankarei.

Triplarea bugetului pentru apărare vine pe fondul conflictelor regionale și al dorinței de a avea o prezență mai importantă în materie de securitate în Europa și Orientul Mijlociu. Omer Ozkizilcik, cercetător asociat la think tank-ul Atlantic Council din Washington și stabilit la Ankara, a explicat pentru publicația South China Morning Post că Turcia – având Ucraina la nord, Iranul la est și Israelul la sud – este înconjurată de conflicte active, la care se adaugă disputa de lungă durată cu Grecia, la vest.

În același timp, prezența militară externă a Turciei în țări precum Libia, Qatar, Somalia și Siria este una dintre cele mai extinse în rândul așa-numitelor puteri mijlocii și necesită, de asemenea, resurse suplimentare pentru a fi susținută.

Reconfigurare majoră a doctrinei de securitate din Orientul Mijlociu și din bazinul Mării Mediterane, în contextul posibilei reducere a angajamentului SUA

În plus, în loc să își intensifice achizițiile de la aliații occidentali, Turcia, a doua cea mai mare putere militară din NATO, va direcționa cea mai mare parte a creșterii bugetare de 229% din perioada 2027-2029 către extinderea producției interne.

Vicepreședintele turc Cevdet Yilmaz a declarat că obiectivul este ca Turcia „să își dezvolte propriile tehnologii în industria de apărare, să își poată acoperi propriile nevoi și să producă bunuri cu valoare adăugată ridicată”. Explicând rațiunea acestei majorări, Yilmaz a adăugat: „Acolo unde nu există securitate, nu poate exista nici dezvoltare, nici democrație. Ne construim bugetul în consecință.”

Suma alocată pentru apărare ar însemna un nivel estimat de 100 de miliarde de dolari la nivelul anului 2029, destinată preponderent producției interne de tehnică militară – o parte majoră a acestor resurse suplimentare va sprijini în esență reducerea dependenței de importuri.

În același timp, alocările militare vizează nu doar creșterea producției industrialo-militare interne, ci și pregătirea infrastructurii naționale pentru scenariul unui conflict regional. De notat că Turcia este deja un mare producător de tehnică și aparatură militară, iar triplarea bugetului destinat apărării marchează trecerea și mai clară a Turciei către o economie orientată spre industria de război.

Umbrela antiaeriană, rachetele balistice și creșterea stocării de cereale în caz de conflict. Programul stabilește principalele obiective economice ale Turciei pentru următorii trei ani

Direcționarea fondurilor indică o strategie axată pe două componente majore: protecția spațiului aerian național și dezvoltarea capabilităților de lovire la distanță prin:

Proiectul „Celik Kubbe” (Domul de Oțel): Colosul industrial ASELSAN a demarat extinderea capacităților de producție din Ankara, construind un complex industrial de peste 700.000 de metri pătrați. Obiectivul este fabricarea în masă a sistemului antiaerian multistratificat, menit să creeze o umbrelă de protecție deasupra întregului teritoriu național și a zonelor de frontieră.

Producție balistică în regim automatizat: Compania ROKETSAN a trecut la producția de serie pentru rachetele balistice din familia Tayfun, în paralel cu dezvoltarea liniilor robotizate de asamblare pentru muniții inteligente și drone de atac (UAV/UCAV).

În același timp, agenția de stat pentru dezvoltare imobiliară (TOKİ) a primit directive pentru accelerarea construirii și amenajării de adăposturi de protecție civilă în toate cele 81 de provincii ale țării, iar în materie de rezerve alimentare strategice, se derulează operațiuni de umplere la capacitate maximă a silozurilor de cereale și de construire a unor noi spații de stocare, pregătite să asigure aprovizionarea pe o perioadă continuă de până la cinci ani.

Erdogan: „Nu vom privi de pe margine pașii ostili care urmăresc încercuirea țării noastre în regiune”

Revenind la contextul de securitate din jurul Turciei, incertitudinea planează și asupra viitorului Iranului, în contextul războiului cu Statele Unite și Israelul și al implicării lumii arabe. În același timp, analiștii punctează că atitudinea tot mai asertivă a Israelului în Siria și extinderea relațiilor sale de securitate cu Grecia reprezintă factori importanți în calculele de securitate ale Turciei.

Tensiunile privind Siria s-au intensificat luna trecută, când Israelul a bombardat o bază aeriană din apropierea frontierei cu Turcia, susținând că a acționat pentru a împiedica Ankara să desfășoare trupe suplimentare – o justificare respinsă de Ankara, Damasc și emisarul special al SUA, Tom Barrack.

Barrack a declarat ulterior că atacul-surpriză ar fi putut conduce cu ușurință la o confruntare aeriană cu avioane de luptă turcești care patrulau la frontieră.

Tensiunile militare s-au extins și în estul Mediteranei. Distrugătoare ale marinei turce s-au apropiat recent de o navă israeliană purtătoare de rachete în apropiere de Cipru, înainte de a se retrage, potrivit presei israeliene. Incidentul a avut loc după semnarea, la 31 august, a unui acord de 3 miliarde de euro prin care companii israeliene vor furniza Greciei sisteme de apărare antiaeriană.

Reacționând în debutul lunii la aceste evoluții, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat: „Nu vom privi de pe margine pașii ostili care urmăresc încercuirea țării noastre în regiune”

„Cei care sunt deranjați de faptul că țara noastră devine mai puternică și de eforturile noastre de a instaura pacea și stabilitatea în regiune nu ne pot abate de la drumul nostru”, a declarat Erdogan după o reuniune a cabinetului la Ankara.

În condițiile în care securitatea din Europa și Orientul Mijlociu pare tot mai fragilă, „Turcia se așteaptă și, la rândul ei, va fi așteptată de ceilalți să joace un rol mai important”, a explicat pentru South China Morning Post și Bill Park, lector universitar în studii de apărare la King’s College London.

Marile puteri își recalibrează prioritățile, rezervele și infrastructura pentru cele mai severe scenarii geopolitice

Majorarea cu 229% a cheltuielilor pentru apărare reprezintă cea mai mare creștere dintre cele șapte domenii prioritare incluse în program.

Cheltuielile militare ale Turciei au ajuns la aproximativ 30 de miliarde de dolari în 2025, ceea ce a plasat țara pe locul 18 la nivel mondial în ceea ce privește bugetul alocat domeniului militar, potrivit datelor SIPRI.

Pe lângă apărare, Turcia intenționează să majoreze cheltuielile pentru locuințe sociale cu 150%, pentru explorarea minieră cu 139%, pentru infrastructura industrială cu 54%, pentru căile ferate cu 49%, pentru sănătate cu 43% și pentru securitatea aprovizionării cu alimente cu 42%.

Investițiile suplimentare în domeniul militar ar urma să susțină mai multe proiecte majore ale industriei de apărare turce. Printre acestea se numără producția în serie a avionului de vânătoare TF-KAAN, primele livrări ale avionului de luptă fără pilot KIZILELMA și livrarea a peste 10 tancuri ALTAY.

În același timp, în materie de cifre economice, prognoza de creștere economică pentru 2026 a fost redusă la 3,3%, în timp ce estimarea privind inflația la finalul anului a fost majorată la 28,4%. Pentru 2027, autoritățile turce estimează o creștere economică de 4,2% și o inflație de 16%. În anii următori, Ankara își propune să accelereze creșterea până la 5% și să reducă inflația la 8% în 2029.

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