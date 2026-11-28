Vineri, la Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea, a avut loc ceremonia de predare-primire a misiunii de Poliție Aeriană întărită între detașamentul Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și cel al Forțelor Aeriene din Turcia.

Forțele Aeriene Turce vor opera timp de patru luni la Baza Aeriană Fetești din România, cu cinci aeronave F-16 și 111 membri ai personalului, în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană.

Potrivit unui comunicat al MApN, Forțele Aeriene din Turcia se află la a doua participare la misiunile de Poliție Aeriană întărită în România, după dislocarea din perioada decembrie 2023 – martie 2024. Militarii turci vor executa, cu aeronave F-16, misiuni alături de Forțele Aeriene Române, sub comandă NATO, contribuind la protejarea spațiului aerian național și la consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare pe flancul estic.

Misiunile de Poliție Aeriană întărită au caracter defensiv și urmăresc protejarea integrității spațiului aerian aliat, prin supraveghere permanentă și asigurarea unei capacități de reacție rapide și coordonate, arată MApN.

”Le-am mulțumit militarilor spanioli pentru profesionalismul și implicarea demonstrate alături de Forțele Aeriene Române. A fost a patra participare a Spaniei la această misiune în România. Un exemplu concret al contribuției lor este intervenția din 16 august, când un F-18 spaniol a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian românesc. Am urat bun venit și succes militarilor turci, care vor executa misiuni cu aeronave F-16, alături de piloții români și sub comandă NATO. Este a doua participare a Turciei la această misiune în România. Le-am mulțumit și militarilor români, care contribuie la securitatea aliată atât prin apărarea spațiului aerian național, cât și prin participarea la misiunile de Poliție Aeriană din statele baltice. La ceremonie au fost prezenți ambasadorii Spaniei, E.S. José Antonio Hernández Pérez-Solórzano, și Turciei, E.S. Özgür Kıvanç Altan, care au reafirmat importanța cooperării dintre țările noastre. În actualul context de securitate, apărarea spațiului aerian presupune vigilență, reacție rapidă și cooperare aliată. România își îndeplinește responsabilitățile prin acțiuni concrete, alături de partenerii săi”, a transmis și ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, printr-o postare pe rețeaua socială Facebook.

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