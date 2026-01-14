cursdeguvernare

Newsletter
Contact
joi

15 ianuarie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Întâlnire între Ministrul Apărării și ambasadorul Turciei la București: cooperarea la Marea Neagră și înzestrarea Armatei Române

Rss
De Vladimir Ionescu

14 ianuarie, 2026

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a discutat, marți, cu ambasadorul Republicii Turcia la București, Özgür Kıvanç Altan, despre stadiul relațiilor româno-turce în domeniul apărării și perspectivele de extindere a cooperării militare.

Potrivit MApN, în cadrul întâlnirii a fost evidențiată cooperarea eficientă dintre aliații NATO riverani Mării Negre – România, Bulgaria și Turcia – prin intermediul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine (MCM Black Sea), inițiativă ce contribuie direct la consolidarea securității maritime în regiune.

Discuția a vizat parteneriatul tehnico-militar România-Turcia și implicarea firmelor turcești în programele de înzestrare ale Armatei Române

Cei doi oficiali au discutat și despre dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul apărării, cu accent pe participarea comună la exerciții și activități multinaționale. Ministrul Miruță a evidențiat, în acest context, rolul parteneriatului tehnico-militar româno-turc, apreciind atât experiența și capacitatea tehnologică a industriei de apărare din Turcia, cât și implicarea companiilor turcești în programele de înzestrare ale Armatei României.


Întrevederea de la sediul MApN cu ambasadorul Turciei a reconfirmat nivelul foarte bun al dialogului româno-turc în domeniul apărării, potrivit Ministerului.

Ministrul Radu Miruțǎ a subliniat importanța continuării proiectelor comune pe palier politico-militar și a evidențiate rezultatele deosebite obținute până în prezent.

Turcia este un partener de securitate la Marea Neagră

„România apreciază cooperarea solidă cu Turcia în domeniul apărării și contribuția valoroasă a acestui partener strategic la implementarea măsurilor de descurajare și apărare în regiunea Mării Negre. Ne dorim intensificarea colaborării, inclusiv în plan tehnico-militar”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Conform MApN, oficialul român a reafirmat angajamentul României de a monitoriza atent evoluțiile de securitate din regiune și de a sprijini activ inițiativele care contribuie la consolidarea posturii de apărare și descurajare, atât în cadrul NATO, cât și în formate bilaterale și regionale.

(Citește și: „Video / Generalul (r) Virgil Bălăceanu: “Turcia este un actor esențial la Marea Neagră care trebuie cointeresat de România””)

(Citește și: „Ministrul Apărării, întâlnire cu însărcinatul cu afaceri al SUA – Discuții despre securitate și achizițiile pentru Apărare”)

(Citește și: „Garanții de securitate solide și de durată pentru Ucraina, anunțate la Paris: Franța și UK s-au angajat trimită trupe, iar SUA vor monitoriza respectarea acordului de pace. Cu ce va contribui România”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

România vrea să cumpere elicoptere Airbus de 1 mld. euro pentru Armată, prin programul SAFE – Întrebare încă fără răspuns cu privire la cooperarea industrială

 

Darryl Nirenberg, confirmat ca ambasador al SUA în România de Senatul american

 

Ambasada SUA în România, mesaj la final de 2025: ”Am lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională și a consolida poziția NATO pe flancul estic”

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți