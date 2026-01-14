Întâlnire între Ministrul Apărării și ambasadorul Turciei la București: cooperarea la Marea Neagră și înzestrarea Armatei Române

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a discutat, marți, cu ambasadorul Republicii Turcia la București, Özgür Kıvanç Altan, despre stadiul relațiilor româno-turce în domeniul apărării și perspectivele de extindere a cooperării militare.

Potrivit MApN, în cadrul întâlnirii a fost evidențiată cooperarea eficientă dintre aliații NATO riverani Mării Negre – România, Bulgaria și Turcia – prin intermediul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine (MCM Black Sea), inițiativă ce contribuie direct la consolidarea securității maritime în regiune.

Discuția a vizat parteneriatul tehnico-militar România-Turcia și implicarea firmelor turcești în programele de înzestrare ale Armatei Române

Cei doi oficiali au discutat și despre dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul apărării, cu accent pe participarea comună la exerciții și activități multinaționale. Ministrul Miruță a evidențiat, în acest context, rolul parteneriatului tehnico-militar româno-turc, apreciind atât experiența și capacitatea tehnologică a industriei de apărare din Turcia, cât și implicarea companiilor turcești în programele de înzestrare ale Armatei României.

Întrevederea de la sediul MApN cu ambasadorul Turciei a reconfirmat nivelul foarte bun al dialogului româno-turc în domeniul apărării, potrivit Ministerului.

Ministrul Radu Miruțǎ a subliniat importanța continuării proiectelor comune pe palier politico-militar și a evidențiate rezultatele deosebite obținute până în prezent.

Turcia este un partener de securitate la Marea Neagră

„România apreciază cooperarea solidă cu Turcia în domeniul apărării și contribuția valoroasă a acestui partener strategic la implementarea măsurilor de descurajare și apărare în regiunea Mării Negre. Ne dorim intensificarea colaborării, inclusiv în plan tehnico-militar”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Conform MApN, oficialul român a reafirmat angajamentul României de a monitoriza atent evoluțiile de securitate din regiune și de a sprijini activ inițiativele care contribuie la consolidarea posturii de apărare și descurajare, atât în cadrul NATO, cât și în formate bilaterale și regionale.

