Turcia va extinde explorările de petrol și gaze în Marea Neagră și în Mediterană – Se aliază cu ExxonMobil

Compania Turkish Petroleum (TPAO), deținută de statul turc, a semnat un memorandum de înțelegere în sectorul gazelor naturale și petrolului cu o subsidiară a grupului american ExxonMobil pentru extinderea colaborării în explorarea de noi zăcăminte în regiunile Mării Negre și Mediteranei, transmite Reuters.

Ministrul turc al energiei și resurselor naturale, Alparslan Bayraktar, a declarat joi că țara sa urmărește să combine expertiza tehnică proprie în explorarea și forajul în ape adânci cu experiența globală a ExxonMobil, pentru a-și consolida capacitățile operaționale și a pregăti terenul pentru noi descoperiri.

„În linie cu obiectivul nostru de a avea o Turcie complet independentă energetic, ne consolidăm capacitățile prin colaborări internaționale și avansăm spre a deveni hub-ul energetic al regiunii noastre”, a spus Bayraktar.

TPAO nu este prima companie turcă ce semnează un acord cu ExxonMobil. Operatorul național de conducte, BOTAȘ, a semnat în 2024 un acord pentru furnizarea de gaz natural lichefiat (LNG).

Turcia și-a extins operațiunile energetice offshore atât în Marea Neagră, cât și în Mediterană. În Marea Neagră, producția din câmpul de gaze Sakarya, descoperit în 2020 și care deține 710 miliarde metri cubi de rezerve recuperabile, este în creștere.

În prezent, câmpul produce aproximativ 9,5 milioane metri cubi de gaze pe zi, cu planuri de creștere până la 40 milioane metri cubi pe zi până în 2028.

Producția națională de petrol a Turciei a crescut cu 26% de la an la an în 2025, ajungând la 47,9 milioane barili, în timp ce producția de gaze naturale a crescut cu 39%, până la 3,2 miliarde metri cubi.

