Turcia blochează acordul NATO de 27 mld. € pentru extinderea conductelor de combustibil: Ankara cere prioritate la finanțare pentru cele 21 de proiecte de pe teritoriul său

Turcia condiționează în continuare susținerea sa pentru un proiect NATO în valoare de 27 de miliarde de euro ce vizează modernizarea rețelei aliate de conducte de combustibil pentru uz militar, într-o încercare de ultim moment de a obține concesii în cadrul acordului, potrivit unor informații oferite de doi diplomați ai Alianței către Politico.

Mișcarea de ultim moment a Ankarei de a se opune compromisului la care s-a ajuns riscă să amâne până în septembrie încheierea acordului pentru un proiect planificat să se desfășoare pe durata mai multor decenii, scrie publicația citată.

Turcia vrea condiții preferențiale pentru proiectele sale din acord

Ankara a refuzat să aprobe acordul ce se va întinde pe mai multe decenii în cadrul unei reuniuni a reprezentanților permanenți ai celor 32 de state membre NATO, desfășurată săptămâna trecută, deși țările ajunseseră în această lună la un compromis provizoriu. Potrivit celor doi diplomați, Turcia condiționează aprobarea de acordarea unei priorități la finanțare pentru proiectele sale incluse în acord. Ambii diplomați au vorbit sub protecția anonimatului, pentru a putea discuta liber despre negocierile confidențiale.

În prezent, statele NATO poartă negocieri intense pentru finalizarea acordului, care prevede extinderea rețelei de conducte a Alianței, construită în perioada Războiului Rece și având o lungime de aproximativ 10.000 de kilometri, din Europa Occidentală către statele membre mai noi din estul și nordul Europei. Inițiativa face parte din efortul mai amplu al NATO de a-și consolida pregătirea pentru un posibil conflict cu Rusia.

La summitul liderilor NATO din această lună, desfășurat la Ankara, secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a declarat că încheierea acordului este foarte aproape.

„Aliații fac un pas istoric pentru consolidarea rețelei NATO de aprovizionare cu combustibil, astfel încât forțele noastre să dispună de resursele energetice de care au nevoie. Deși aliații continuă să pună la punct detaliile, știm deja că această investiție de 27 de miliarde de euro va moderniza infrastructura existentă de stocare și distribuție a combustibilului”, le-a spus el jurnaliștilor.

Turcia are 21 de proiecte pe teritoriul său

Cu toate acestea, potrivit celor doi diplomați, Ankara a transmis că nu va da undă verde propunerii decât dacă cele 21 de proiecte aflate pe teritoriul Turciei vor beneficia de finanțare prioritară. Demersul Turciei reflectă faptul că cea mai mare parte a fondurilor va fi alocată în primii cinci ani ai programului de modernizare.

„Ei vor doar ca proiectele lor să fie realizate în avans, în detrimentul unor proiecte mai mature din alte state aliate”, a declarat unul dintre diplomați.

Anterior, statele NATO au avut divergențe în privința costului ridicat al acordului – descris de diplomați drept cel mai scump proiect finanțat în comun din istoria Alianței. Unele capitale și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea că proiectul ar angaja NATO în investiții în infrastructura de combustibil pentru mai multe decenii. Ulterior însă, statele au renunțat la opoziția lor, în special sub presiunea țărilor de pe flancul estic, care au insistat pentru adoptarea rapidă a acordului.

Potrivit unuia dintre diplomați, poziția Turciei riscă să amâne adoptarea acordului privind extinderea rețelei de conducte până în luna septembrie, când ambasadorii NATO se vor reuni din nou după vacanța de vară.

Reprezentanța permanentă a Turciei pe lângă NATO a refuzat să comenteze situația. La rândul său, NATO a făcut trimitere la declarațiile lui Mark Rutte la summitul din această lună cu privire la acordul legat de rețeaua de conducte pentru combustibil.

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