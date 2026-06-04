Turcia anunță un nou coridor de transport energie electrică între Azerbaidjan și Europa, care urmărește traseul conductei de gaze TANAP

Turcia și Azerbaidjan au anunțat că vor creeze un coridor electric pentru a stimula conectivitatea energetică dintre Azerbaidjan și sud-estul Europei, conform ministrului turc al Energiei și Resurselor Naturale, Alparslan Bayraktar.

„Vom crea versiunea electrică a TANAP”, a declarat oficialul turc la simpozionul Săptămâna Energiei de la Baku din Azerbaidjan, referindu-se la Conducta Trans-Anatoliană de Gaze Naturale (TANAP), prima ramură a Coridorului Sudic de Gaze care transportă gaze din Azerbaidjan către Europa prin Turcia.

De asemenea, Turcia intenționează să își modernizeze sistemul de transport și distribuție a energiei electrice, cu investiții estimate la 30 de miliarde de dolari pentru următorii zece ani, a declarat ministrul turc la conferința de la Baku, conform Reuters.

Pe măsură ce țările își consolidează cooperarea regională și dependența de resursele interne, Turcia și Azerbaidjanul își extind parteneriatul energetic bilateral în domeniul energiei electrice și al potențialului coridor electric, care ar putea include și Georgia și Bulgaria.

La începutul acestui an, operatorul rețelei de transport al energiei electrice din Azerbaidjan, AzerEnergy, a lansat construcția secțiunilor de pe teritoriul țării dintr-o linie de înaltă tensiune care, în cele din urmă, va putea conecta Azerbaidjanul și Europa prin coridorul TRIPP via Turcia, a relatat Eurasianet.

Pe lângă noile linii electrice, AzerEnergy a anunțat, de asemenea, planuri de a construi o linie de transport de 400 kV, cu o lungime de 230 de kilometri, de la Nakhichivan până la granița cu Turcia.

Când va fi finalizată, linia de 400 kV va forma coloana vertebrală a infrastructurii de transport al energiei electrice pentru exporturile din Asia Centrală către Europa.

Azerbaidjanul colaborează, de asemenea, cu Georgia, România și Ungaria la un proiect de transport al energiei electrice trans-Marea Neagră, pe lângă ruta UE prin Turcia.

Între timp, TANAP și Conducta Transadriatică (TAP), care se conectează în zona Evros din Kipoi, la granița greco-turcă, au ajuns să joace un rol cheie în securitatea energetică a Europei, deoarece au livrat volume mari de gaze naturale din Azerbaidjan către statele membre ale UE.

Azerbaidjanul își crește producția și exporturile de gaze, deoarece nevoile Europei de import de gaze non-rusești au crescut vertiginos de la invazia rusă a Ucrainei în 2022.

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