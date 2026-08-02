Tulcea: Resturi de dronă au căzut în zona Periprava, după ce un aparat a fost doborât în Ucraina

Resturi de dronă au căzut duminică în zona localităţii Periprava, la aproximativ un kilometru de frontiera cu Ucraina, după ce un aparat care a evoluat timp de aproximativ 20 de minute deasupra apelor teritoriale şi de-a lungul braţului Sulina, în spaţiul aerian naţional, a fost doborât pe teritoriul ucrainean, potrivit Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat astăzi, 2 august, la ora 15.09, o ţintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 15.17 pentru monitorizarea situaţiei”, a transmis MApN.

Potrivit ministerului, drona „a evoluat pentru aproximativ 20 de minute deasupra apelor teritoriale şi de-a lungul braţului Sulina, în spaţiul aerian naţional, ulterior fiind doborâtă în Ucraina”. De asemenea, „resturi de dronă au căzut în zona localităţii Periprava, la aproximativ 1 km de frontieră”.

În urma incidentului, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea alertării populaţiei, iar autorităţile au emis un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea.

„În urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea prin care erau avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Autorităţile le-au recomandat locuitorilor să se adăpostească şi să îşi păstreze calmul.

Acesta este al doilea mesaj RO-Alert transmis în judeţul Tulcea în cursul zilei de duminică. În prima parte a zilei, o altă ţintă aeriană a fost detectată în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, însă aceasta a dispărut ulterior de pe sistemele radar fără a pătrunde în spaţiul aerian al României.

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