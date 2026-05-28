VIDEO Vlad Tigoiu, Chief Strategy Officer al Fildas Catena Group: Un miliard și jumătate de euro, 10.000 de angajați și nicio datorie bancară semnificativă

Externalizarea afacerilor de retail farmaceutic are o particularitate specifică domeniului, întrucât este vorba despre o industrie strict reglementată, astfel încât o companie trebuie să țină cont nu doar de mediul economic sau politic din țara vizată, ci și de aceste reguli foarte specifice, a explicat Vlad Tigoiu, Chief Strategy Officer, Fildas Catena Group.

„Până acum, ne-am concentrat și ne concentrăm în continuare pe piața locală, o piață foarte competitivă. De vreo 10 ani, principalii noștri competitori sunt firme multinaționale, internaționale foarte mari. Asta vine și cu challenge-uri, dar și cu oportunități pe care am știut să le fructificăm”, a declarat omul de afaceri, marți, în cadrul conferinței „Capitalul autohton al României – nivelul urmǎtor: marile companii competitive la nivel regional şi european și politicile economice de stimulare”, organizată de CursDeGuvernare, marți, 26 mai, la Palatul Parlamentului.

Pentru a face față competiției în creștere din România, Fildas Catena Group a trebuit să se adapteze rapid la provocări și să inoveze permanent. Fiind un business de familie, a avut avantajul că și-a păstrat o agilitate și o flexibilitate caracteristică acestui tip de afacere, care este unul dintre motoarele economice la nivel european, a explicat Vlad Tigoiu.

Despre concurența companiilor mari sosite în România

Mai jos, cele mai importante declarații și discuția care a urmat intervenției lui Vlad Tigoiu:

O mare parte din capitalul românesc și a capitalului european, și un motor important de creștere, vine din zona afacerilor de familie. Noi din zona aceasta venim, suntem un grup de firme de familie. A pornit în 1991, este printre primele inițiative private de după Revoluție, fondat, antreprenoriat de la zero, de doamna Anca Vlad, care, în continuare, deține 100% din acțiunile grupului.

În timp am crescut, am ajuns cel mai important jucător din industria de distribuție și de retail farmaceutic din România, am ajuns un angajator de top, avem aproape 10.000 de angajați la nivel național. Câteva cifre scurte: Fildas operează 16 depozite și distribuie medicamente către 5.000 de farmacii și 300 de spitale, are o cifră de afaceri de peste un miliard și jumătate de euro. Catena este market leader în zona de retail farmaceutic, avem 1.000 de farmacii, market share de aproape 25% și o cifră de afaceri tot așa, de peste 1,5 miliarde de euro.

Ca planuri, ne propunem să rămânem un business de familie. De altfel, în ultimii 10 ani s-a și început procesul de trecere către a doua generație, de când Alex Vlad, fiul doamnei Vlad, s-a implicat activ în conducerea businessului, conducerea grupului, acum având, de altfel, rolul de președinte în companie.

Până acum, într-adevăr, ne-am concentrat și ne concentrăm în continuare pe piața locală, o piață foarte competitivă. De vreo 10 ani, principalii noștri competitori sunt firme multinaționale, internaționale foarte mari. Asta vine și cu challenge-uri, dar și cu oportunități pe care am știut să le fructificăm. Cheia, până la urmă, în a rămâne un business de familie, este că îți păstrezi o agilitate și o flexibilitate care ne sunt caracteristice și asta ne-a ajutat tot timpul să ne adaptăm foarte rapid.

Așa am trecut peste criza din 2008, peste pandemie, peste ultimii ani, în care au fost tot felul de challenge-uri legate de inflație, de prețurile materiilor prime, blocajele logistice. De când a început povestea cu războiul s-au întâmplat destul de multe. Asta ne-a ajutat să ne menținem o poziție competitivă foarte solidă pe piața locală.

Adaptarea a însemnat și să ne dezvoltăm în diverse linii conexe. Le menționez pe cele mai importante: avem o agenție media în grup; avem o firmă de IT, unde de vreun an am adus și niște experți pe zona de AI și testăm niște proiecte destul de interesante în grup; avem un proiect în zona de e-commerce, o farmacie online – Spring Farmacia la preț mic. Și recent, de vreun an, avem și o investiție în zona de healthtech, cu o platformă de telemedicină.

Pe zona de extindere internațională, regională, de fapt, nu am avut niciodată un obiectiv precis, dar, la nivel de oportunitate, am analizat destul de multe propuneri, teasere și alte oportunități, de la greenfield la achiziții. În general, în zona Balcanilor, unde au venit destul de multe propuneri către noi. Nu am găsit până acum un proiect în care să vedem că zona de riscuri pe care le-am atașat poveștii respective ar acoperi zona de reward-uri, să decidem să mergem mai departe, dar cu siguranță continuăm să ne uităm, tot în zona oportunistică, fie greenfield, fie achiziție. Zona aceasta de healthtech, în care am intrat, și un pic zona de e-commerce pot să fie două direcții destul de interesante.

O particularitate este că operăm într-o industrie reglementată și atunci, în diverse țări, un impact foarte mare îl are, pe lângă mediul economic, politic, și zona strictă de reglementări. Adică sunt foarte particulare țările din regiune.

Q&A

Întrebare Radu Crăciun: Cum vedeți prezența în creștere a altor actori regionali în România? În ce măsură vă afectează și cum îi priviți? Sunt competitivi?

Răspuns:

Sunt competitivi, sunt veniți. Deja îi știm foarte bine, pentru că sunt de vreo 10 ani. Nu e nimeni care a venit foarte recent, iar piața e destul de consolidată și de matură. Nici nu vedem alți jucători care ar putea să intre. Barierele de intrare sunt destul de sus. Toți jucătorii de top suntem mari.

Au venit și cu provocări. O provocare interesantă e legată de o chestiune particulară în industrie, legată de legislație. Pentru că tu, la nivelul legislației europene, ai principiul de free trade, pe care Consiliul Concurenței a insistat foarte mult și care este transpus și în legislația națională.

Dar, pe de altă parte, ai o legislație specifică în zona de medicamente, care setează niște prețuri la nivel impus. În România, ele sunt la un nivel minim european. În fine, e un coș de 12 țări, nu intru în toate detaliile. Ideea este că este un pic o contradicție între zona de free trade și prețurile reglementate. E o chestiune de legislație macro și unde, evident, competitorii noștri au avut niște oportunități pe care le fructifică, având prezență puternică în țări de destinație, să zic așa, țări mari din Vest. Cu siguranță au profitat mai bine de povestea aceasta, unde poți să faci profituri mai mari, poți să încasezi banii mai repede.

Noi, pe partea noastră, însă, ne-am concentrat pe un obiectiv strategic, anume pacienții din România, farmaciile din România, să le oferim produse și servicii de cea mai bună calitate, la prețuri corecte. Am mers pe zona aceasta și am reușit să creștem sustenabil, sănătos și pe termen lung.

Altă parte din strategia noastră, în special după 2008, după criza financiară, a fost să mergem cu un nivel de leverage, de îndatorare bancară, mic. Suntem finanțați foarte sănătos de către acționari și asta ne-a permis să folosim foarte mult și creditul furnizor. Adică, dacă ne optimizăm la maximum, avem cele mai bune ratinguri de la Coface, adică un indicator foarte relevant în industria noastră. Deci ne-am descurcat și ne descurcăm bine. Cunoaștem piața cel mai bine.



