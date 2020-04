Președintele INS: 30% – contracția economiei în martie, 40% așteptarea pentru contracția din aprilie

de Razvan Diaconu , 3.4.2020

Volumul activității economice, măsurat prin prisma cifrei de afaceri rulate de companiile din România ar putea scădea în această lună cu 40%, anunță HotNews.ro, care îl citează pe Tudorel Andrei (foto), președintele Institutului Național de Statistică.

Anunțul este făcut în baza unui sondaj ad-hoc realizat de INS la care au participat peste 8.800 de manageri. ”Este obligația noastră să dăm niște semnale, chiar dacă statistica oficială nu poate să ofere a doua zi date cu privire la ce s-a întâmplat săptămâna trecută. E vorba până la urmă de respectarea unor rigori, a unor regulamente”, spune Tudorel Andrei.

Legat de evoluția volumului cifrei de afaceri din economie, Tudorel Andrei a povestit cum i-a venit ideea sondajului:

”Noi, la jumătatea lunii, publicăm acel studiu de conjunctură. Ei bine, am vrut să facem o cercetare ad hoc pe eșantionul acela de peste 8.800 de manageri de firme, dar să aplicăm un chestionar bazat pe doar patru întrebări. Cum văd dânșii evoluția volumului de activitate în martie și aprilie. Și le-am oferit 4 variante de răspuns: scăderea până la 25%, între 20%-50%, peste 50% sau se închide compania. Am avut o rată de răspuns foarte bună, de aproape 80% . După ce am primit răspunsurile, eu am luat cifra de afaceri de pe ultimele 12 luni , am introdus datele în niște modele econometrice și a rezultat o scădere de circa 40% pe aprilie 2020 față de aprilie 2019. Pentru martie, scăderea afacerilor din economie a fost de 30%, mai spune domnia sa. De menționat că aceste contracții nu se transfer integral în PIB, întrucât mai avem și valoarea adăugată brută, consumul intermediar”.

Șeful INS mai precizează: ”Vom relua acest studiu peste trei săptămâni, dar asta depinde și de ce se va mai întâmpla în luna aprilie. Un singur institut de statistică din cunoștințele mele a mai făcut așa ceva- cei din Franța, care au avansat o cifră similar cu a noastră: o contracție a volumului de activitate cu 35% ”.