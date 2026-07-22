TTS a finalizat investiția de 23 mil. € în extinderea terminalului de cereale din Portul Constanța: capacitatea de 180.000 de tone și fluxuri logistice modernizate

Transport Trade Services (TTS), grup de companii ce se ocupă cu transportul mărfurilor pe Dunăre și operare portuară, a anunțat miercuri finalizarea investiției de 23 milioane de euro în extinderea terminalului de cereale Canopus din Portul Constanța, proiect care majorează capacitatea de depozitare la 180.000 de tone de la 110.000 tone și consolidează infrastructura logistică destinată exportului de produse agricole.

Investiția a fost realizată prin filiala Canopus Star SRL, societate deținută de TTS și Cargill Agricultura SRL.

Potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București, proiectul de investiții a fost finalizat la data de 20 iulie 2026, după ce lucrările, începute în ianuarie 2025, au fost încheiate în 15 iulie 2026.

Capacitate extinsă și fluxuri logistice modernizate

Investiția a inclus construirea a șase celule de depozitare, fiecare cu o capacitate de 11.000 de tone, precum și a cinci celule buffer, cu o capacitate de 825 de tone fiecare.

Totodată, au fost realizate: un nou punct de preluare a mărfii de la unitățile fluviale, echipamente pentru unul dintre cele două noi puncte de descărcare a camioanelor, benzi transportoare, elevatoare și conexiunile necesare cu terminalul existent, precum și trei cântare pe fluxul de încărcare a navelor.

Noul terminal poate prelua cereale atât de la barje, cât și de la camioane, prin două puncte de descărcare, fiecare având o capacitate de 400 de tone pe oră.

Pentru încărcarea navelor vor fi utilizate cele două instalații de tip shiploader deja existente, care asigură o viteză de operare de 800 de tone pe oră, conform TTS.

Investiție finanțată din surse proprii și credit bancar – Canopus Star e un joint-venture TTS-Cargill

Valoarea totală a proiectului se ridică la 23 milioane de euro, fără TVA. Potrivit TTS, aproximativ 35% din investiție a fost finanțată din resurse proprii, iar diferența printr-un credit bancar.

De notat că Canopus Star SRL Constanța este unul dintre cei trei operatori portuari ai Grupului TTS din Portul Constanța și funcționează ca joint-venture între TTS (Transport Trade Services) SA și Cargill Agricultura SRL, fiind specializată în operarea produselor agricole.

Prin această investiție, TTS spune că își consolidează poziția pe piața logisticii pentru cereale și își extinde capacitatea de operare într-unul dintre cele mai importante hub-uri de export de produse agricole din regiunea Mării Negre.

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