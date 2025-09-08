Tăvălugul chinezesc peste Europa: creștere masivă a exporturilor și surplus comercial de 103 mld. $ pentru China în august, în ciuda tensiunilor comerciale

Tsunami-ul de bunuri chineze exportate către Europa și-a intensificat dimensiunile în luna august, cu o creștere majoră a importurilor de origine chineză, o scădere a exporturilor europene către China și per total o deteriorare majoră a balanței comerciale europene cu Beijingul, după cum arată datele comerciale ale Chinei publicate luni.

În ceea ce privește comerțul chinez cu SUA, după majorarea taxelor vamale de către administrația Trump la 30% se înregistrează o prăbușire de -33% a importurilor din China față de august 2024 (după -22% în iulie), dar per total analiștii se declară surprinși de cât de bine fac în continuare comerț exportatorii chinezi pe relația cu SUA.

Situația pe comerțul chinez:

+4,4% pe exporturi globale în august, în termeni anuali (vs. august 2024), cu o valoare totală apropiată de cea din iulie, la aprox. 320 mld. $ – încetinirea ritmului anual față de plusul de +7,2% din iulie despre care scrie presa internațională se datorează efectului de bază.

+1,3% pe importuri în august, în termeni anuali, sub așteptarea analiștilor de +3%.

În august, exporturile Chinei către SUA au scăzut cu 33% ca valoare față de august 2024 (după -21,7% în iulie 2025 vs. iulie 2024), dar valoarea lunară a fost imensă, de 47,3 mld. $. Pe de altă parte, importurile chineze din SUA au scăzut an/an cu -16%, la o valoare lunară de 13,4 mld. $.

SUA a rămas principala destinație de export ca destinație (țară) singulară, în timp ce exporturile americane către China se află la nivelul din timpul primei administrații Trump.

Surplusul comercial al Chinei nu mai depinde doar de marile piețe (SUA/UE), consemnându-se o creștere a majoră cu restul lumii (economiile emergente), unde intră și tentativele de eludare a tarifelor mai mari.

Per total, dezechilibrul comercial al Chinei cu restul lumii a continuat să se amplifice, cu un surplus comercial total de 103 miliarde de dolari în luna august, ceea ce proiectează un surplus comercial de 1,2 trilioane de dolari pe întreg anul 2025, în creștere de la 1 trilion în 2024, în ciuda intensificării tensiunilor comerciale.

Brad Setser, senior fellow la Council on Foreign Relations (CFR), punctează că, deloc prin coincidență, surplusul comercial al Chinei e echilibrat la nivel global doar de deficitul comercial al SUA, proiectat să ajungă la rândul lui la 1,2 trilioane de dolari.

Cât din comerț e redirecționat către Europa? Comisia Europeană monitorizează fenomenul, dar a încetat să mai publice lunar propriile rezultate

Potrivit datelor, o bună parte din exporturile care nu se mai duc în SUA ajung în Europa. După cum se vede din graficul următor, Europa înregistrează o creștere majoră a importurilor din China, respectiv o scădere a exporturilor.

Imaginea de ansamblu în relația cu Europa și implicațiile:

În august 2025 față de august 2024, excedentul comercial al Chinei cu UE a crescut cu 22,5%, ajungând la 28,9 miliarde $ (într-o singură lună).

În primele opt luni din 2025, excedentul comercial a crescut cu 21,5%, până la 197 miliarde $.

1, Exporturile Chinei către UE au urcat cu +10,38% în august:

către Germania: +7,5%

către Franța: +8,26%

către Țările de Jos: +5,46%

către Italia: +17,9%

2, Importurile Chinei din UE au scăzut cu 1,84% în august:

din Germania: +0,5%

din Franța: +8,26%

din Țările de Jos: +38,8%

din Italia: -7,2%

Datele arată că cererea în Europa pentru bunuri chineze rămâne puternică, în pofida tensiunilor comerciale. În plus, datele privind importurile chineze din Olanda arată că ASML a reluat livrările de chip-uri către China după o pauză. O creștere de aproape 40% a exporturilor olandeze indică, de regulă, livrări de echipamente de litografie.

Alte aspect interesant: Analiștii așteaptă să vadă dacă a continuat și creșterea spectaculoasă a exporturilor Danemarcei către China, alimentată aparent de medicamente pentru slăbit. Între ianuarie-iulie, exporturile de „hormoni polipeptidici, proteici și glicoproteici” către China au urcat cu 74%.

