duminică

12 octombrie, 2025

Stiri

Noi discuții Trump-Zelenski. Ucraina cere întărirea apărării antiaeriene

De Iulian Soare

12 octombrie, 2025

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că a discutat sâmbătă la telefon cu preşedintele american Donald Trump despre posibilităţile de consolidare a apărării aeriene ucrainene, după atacurile ruseşti intensificate asupra reţelei electrice ucrainene.

Zelenski l-a felicitat pe Trump pentru succesul diplomatic cu privire la Gaza, exprimându-şi speranţa că va reuşi să rezolve şi conflictul din Ucraina.

„Am vorbit cu preşedintele SUA, Donald Trump. A fost o conversaţie bună, foarte productivă. L-am felicitat pe preşedintele Trump pentru succesul său şi pentru acordul pentru Orientul Mijlociu, pe care chiar l-a obţinut, iar acesta este un rezultat puternic. Şi dacă putem opri războiul din această regiune, alte războaie pot fi cu siguranţă oprite, inclusiv acest război rusesc”, a scris Zelenski pe reţelele sociale.


„L-am informat pe preşedintele Trump cu privire la atacurile ruseşti asupra sectorului nostru energetic. Îi sunt recunoscător pentru dorinţa sa de a ne sprijini. Am discutat despre posibilităţile de consolidare a apărării noastre aeriene şi despre acordurile pe care le pregătim în această privinţă. Există opţiuni bune, idei puternice despre cum să ne consolidăm cu adevărat”, a anunţat preşedintele ucrainean.

Zelenski spune că rușii trebuie forțați să vină la masa negocierilor

„Avem nevoie ca ruşii să-şi dorească să se angajeze într-o diplomaţie reală. Acest lucru poate fi realizat prin forţă”, a punctat Zelenski având grijă să îi mulţumească lui Donald Trump în finalul mesajului: „Vă mulţumim, domnule preşedinte!”.

Această discuţie a avut loc loc la o zi după unul dintre cele mai importante atacuri ruseşti împotriva reţelei energetice ucrainene, care a lăsat în întuneric sute de mii de gospodării şi a cauzat moartea unui copil de şapte ani. De asemenea, în noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a desfăşurat un nou atac asupra infrastructurii energetice din Odesa, lăsând în întuneric peste 40 de localităţi.

Vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Kiev, Zelenski îl îndemnase pe Donald Trump să „facă presiuni” asupra lui Vladimir Putin pentru a înceta atacurile aeriene împotriva Ucrainei.

O delegație ucraineană va merge la Washington. Discuții despre activele înghețate ale Rusiei


O delegaţie ucraineană urmează să se deplaseze la începutul săptămânii viitoare în Statele Unite pentru discuţii despre posibile sancţiuni, energie şi apărarea antiaeriană a Ucrainei, a anunţat joi Volodimir Zelenski.

Preşedintele ucrainean a precizat că această delegaţie va fi condusă de prim-ministrul Iulia Svîrîdenko şi de şeful administraţiei prezidenţiale, Andrii Iermak.

„Chestiunea activelor îngheţate va fi, de asemenea, discutată cu Statele Unite”, a adăugat liderul ucrainean, referindu-se la activele ruseşti din străinătate ale căror profituri ar putea fi folosite pentru finanţarea Ucrainei.

De la invazia sa din 2022, Rusia vizează în fiecare iarnă reţeaua energetică ucraineană, privând milioane de gospodării de electricitate şi încălzire şi perturbând aprovizionarea cu apă, ceea ce Kievul califică drept crimă de război. Rusia neagă că ar viza civilii şi afirmă că Ucraina utilizează instalaţiile energetice pentru a-şi alimenta sectorul militar.

(Citește și: „VIDEO Gaza – prima zi fără război. Mii de palestinieni se întorc acasă. Urmează eliberarea ostaticilor israelieni, 20 sunt încă în viață")

***


Etichete: , , , ,

