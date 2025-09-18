Video / Vizită istorică a lui Donald Trump în Marea Britanie: Președintele SUA a semnat acorduri comerciale și de investiții în valoare de 250 de mld. lire. Lista

Liderii Statelor Unite ale Americii (SUA) și Regatului Unit al Marii Britanii (UK), președintele Donald Trump și prim-ministrul Keir Starmer, au consolidat joi ”relația specială” dintre cele două țări și au semnat acorduri comerciale și de investiții cu o valoare cumulată de 250 de miliarde de lire sterline, potrivit The Guardian, care citează date ale guvernului de la Londra.

Cei doi șefi de state au semnat, în cadrul unei recepții cu mediul de afaceri, așa-numitul Tech Prosperity Deal (Acordul pentru tehnologie și prosperitate – întregul text al acordului a fost publicat de guvernul britanic). Acesta prevede angajamente de dezvoltare a relației economice bilaterale care fundamentează investiții americane în UK în valoare de 150 de miliarde de lire sterline, investiții care vor ”crea locuri de muncă și vor catapulta creșterea economică” a Regatului Unit, dar și investiții britanice de zeci de miliarde de dolari în SUA.

În ceea ce priveşte taxele vamale, în schimb, Keir Starmer nu a obținut nimic. El spera să încheie o serie de negocieri lungi pentru a obține o scutire de la taxele vamale de 25% pentru oțelul britanic, promisă la începutul lunii mai. În cele din urmă, însă, acest lucru nu s-a întâmplat.

Liderii celor două țări au avut discuții la reședința rurală a premierului britanic de la Chequers, ele fiind concentrate în special pe subiecte comerciale și diplomatice. Ulterior, spre finalul vizitei oficiale, cei doi au susținut o conferință de presă (vezi video mai jos).

Conferința de presă. Trump a spus că Putin ”l-a dezamăgit cu adevărat”. Starmer nu a reușit să-l convingă pe niciun dosar major

În cadrul conferinței de presă, premierul britanic Keir Starmer a declarat că vizita a prilejuit reînoirea ”reînoirea relației speciale pentru o nouă eră”, un parteneriat care a ”dat contur lumii”. În plus, acesta a punctat că anul viitor se vor serba 250 de ani de la fondarea SUA. Potrivit liderului britanic, investițiile companiilor de tehnologie americane vor crea 15.000 de locuri de muncă în Regatul Unit.

Starmer a mai declarat că UK și SUA lucrează la un ”plan extins pentru pace în Gaza”. De asemenea, cele două țări lucrează împreună pentru a sprijini Ucraina, iar discuțiile dintre cei doi lideri de joi au vizat ”întărirea la comun a apărării, sprijinirea Ucrainei și creșterea presiunii pe Vladimir Putin”.

De cealaltă parte, președintele Trump a spus că ”Statele Unite și Regatul Unit au făcut mai mult bine pe această planetă decât oricare alte două națiuni din istoria umanității”.

Cele două țări sunt „legate pentru totdeauna” și vor rămâne mereu prietene, a mai spus Donald Trump. El spune că acesta este motivul pentru care primul său acord comercial a fost cu Regatul Unit. Liderul american l-a numit pe Starmer „un negociator dur” și a adăugat că poate a fost o înțelegere mai bună pentru Marea Britanie decât pentru SUA, la care Starmer a intervenit spunând diplomatic că a fost „o înțelegere bună pentru amândouă țările”.

Președintele american s-a laudat volumul de investiții care vin în SUA, pe care Donald Trump le-a pus în seama tarifelor vamale majorate.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, Donald Trump a spus că liderul rus Vladimir Putin l-a ”dezamăgit cu adevărat”.

Președintele SUA a spus că a crezut că cel mai ușor de rezolvat conflict armat va fi cel dintre Rusia și Ucraina, datorită relației sale cu Vladimir Putin, lucru care nu s-a întâmplat.

Starmer a intervenit ulterior, în cadrul conferinței, sfătuindu-l pe Trump să crească presiunea pe Putin. Liderul britanic a spus că Putin este ”fie îndrăzneț, fie nechibzuit”.

De aceea, a afirmat Starmer, ”aliații trebuie să își intensifice acțiunile împotriva lui”.

”Acțiunea europeană, cu o garanție americană, este un exemplu al faptului că Europa își asumă responsabilitatea”, a adăugat prim-ministrul britanic.

Dosarul palestinian. Opinii diferite, dar fără critici reciproce

Donald Trump a mai spus că unul dintre „puținele sale dezacorduri” cu Keir Starmer este legat de recunoașterea statului palestinian, pe care Marea Britanie o susține.

Starmer a spus la rândul său el și Trump au discutat față în față, timp de aproximativ o oră, despre politică externă, iar liderul britanic a susținut că recunoașterea statului palestinian ar fi un pas spre soluționarea conflictului perpetuu dintre cele două state.

În același timp, președintele Trump a spus că vrea ca luptele să se oprească, dar problema continuării conflictului ține de Hamas, care, potrivit lui Donald Trump, afirmă că va pune ostaticii în fața oricărui atac.

Președintele american a spus că Hamas trebuie în primul rând să elibereze ostaticii înainte de o încetare a agresiunilor israeliene din Gaza.

Fast și pompă pentru liderul american

Banchetul regal de miercuri seară s-a desfășurat în prezenţa a numeroşi întreprinzători din domeniul tehnologiei (Apple, Microsoft, Palantir, OpenAI, Nvidia, Google etc.), lideri care au făcut parte din delegația economică a SUA, un fapt ce a arătat importanţa capitolului economic al acestei vizite de stat.

De notat că prima zi a vizitei de stat în Marea Britanie a cuplului prezidențial american s-a încheiat cu un mare banchet, la castelul Windsor.

În cadrul acestuia, președintele SUA a salutat relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu regelui Charles.

„Legătura de rudenie şi identitate dintre America şi Regatul Unit este nepreţuită şi eternă. Este de neînlocuit şi de nezdruncinat”, a spus Trump în discursul ţinut în timpul banchetului fastuos de la Castelul Windsor, reşedinţa familiei monarhilor britanici de aproape 1.000 de ani.

Referindu-se la aşa-numita relaţie specială dintre cele două ţări, Trump a spus: „Din perspectiva americană, cuvântul special nu este suficient pentru a o descrie”.

De menționat, de asemenea, că premierul britanic a propus vizita de stat pentru a câştiga favorurile lui Donald Trump, cunoscut anglofil şi fan declarat al familiei regale, la scurt timp după ce preşedintele american s-a întors la funcţie, în ianuarie. Starmer spera că această vizită să ajute guvernul său în eforturile sale de a aprofunda legăturile economice, de a asigura investiţii de miliarde de dolari, de a reduce tarifele şi de a-i permite să facă presiuni asupra preşedintelui american în ceea ce priveşte Ucraina şi Israelul.

De partea britanică, firme britanice importante au anunțat investiții în SUA, dintre care cea mai mare este cea a companiei farmaceutice GSK. Aceasta a anunțat o investiție de 30 de miliarde de dolari (22 mld. lire) în cercetare, dezvoltare şi producţie în SUA, pe parcursul următorilor cinci ani.

Suveranul britanic a vorbit despre necesitatea de a sprijini Ucraina

În același timp, în cadrul dineului de miercuri seară, Regele Charles a rostit un discurs în care a subliniat în principal istoria şi cultura comună dintre Regatul Unit şi SUA.

Singurele cauze pe care regele le-a menţionat explicit au fost necesitatea de a sprijini Ucraina, de a consolida relaţiile comerciale şi de a proteja mediul.

El a lăudat eforturile lui Donald Trump de a găsi soluţii la conflictele din întreaga lume, iar preşedintele SUA, la rândul său, l-a lăudat şi i-a mulţumit lui Charles pentru a doua vizită de stat istorică.

„În timp ce tirania ameninţă din nou Europa, noi şi aliaţii noştri suntem împreună în sprijinul Ucrainei pentru a descuraja agresiunea şi a asigura pacea”, a declarat Charles, fără a menţiona Rusia. De asemenea, Charles a lăudat „angajamentul personal al preşedintelui american Donald Trump de a găsi soluţii la unele dintre cele mai dificile conflicte din lume pentru a asigura pacea”.

