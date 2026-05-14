Summitul Trump–Xi: China și SUA își uniformizează pozițiile privind Ormuz și arsenalul nuclear iranian – Xi, avertisment dur cu privire la Taiwan – Trump compensează pe business și relația comercială

Xi Jinping i-a oferit lui Donald Trump o primire fastuoasă în prima zi a unei vizite despre care analiștii spun că ar putea reseta relațiile tensionate dintre cele două superputeri rivale. Donald Trump a ajuns miercuri seară la Beijing, pentru o vizită de stat, însoțit de liderii marilor corporații americane, cerând Chinei să „se deschidă” în termeni de business, o solicitare veche a Occidentului și a tuturor președinților care l-au precedat.

Președintele chinez l-a primit pe Trump la așa-numita Mare Sală a Poporului din Piața Tiananmen, joi dimineață. După primirea oficială, cei doi lideri s-au retras pentru discuții bilaterale pe subiecte ce au variat de la războiul din Iran la Taiwan, pământuri rare și inteligență artificială. Seara, Xi a găzduit un banchet de stat în onoarea vizitei lui Trump. Presa oficială chineză, adesea extrem de critică la adresa SUA, a adoptat un ton pozitiv înaintea întâlnirilor.

Comunicatul Casei Albe, după discuția de 2 ore dintre Trump-Xi. Discuții despre deschiderea economică a Chinei, despre cooperare economică, achiziții de petrol american și redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Comunicatul Casei Albe, după întâlnirea de joi dimineață a liderilor, transmite că Trump și Xi au discutat modalități de consolidare a cooperării economice: extinderea accesului pe piață pentru companiile americane în China și creșterea investițiilor chineze în industria americană.

Totodată, un subiect a fost creșterea achizițiilor chineze de produse agricole americane, o solicitare constantă a administrației Trump în raport cu China. O altă solicitare a fost oprirea fluxului de precursori de fentanil către SUA.

De asemenea, cei doi lideri au convenit că Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă, un semnal negativ pentru Iran, care urmărește să își câștige suveranitatea asupra strâmtorii și să impună taxe de tranzit.

Conform Casei Albe, Xi a transmis clar opoziția Chinei față de militarizarea Strâmtorii și față de impunerea unei taxe de tranzit. Xi și-a exprimat interesul de a achiziționa mai mult petrol american, iar ambii lideri au convenit că Iranul nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare.

Nicio mențiune despre Taiwan în comunicatul Casei Albe. Xi a menționat capcana lui Tucidide, o metaforă despre nevoia de a administra riscul unui potențial război între o superputere în declin (presupus SUA) și una în creștere (presupus China)

În același timp, comunicatul chinez de după întâlnirea de dimineață a liderilor subliniat cooperarea și stabilitatea din relația celor două țări, cu condiția tratării cu bună considerație a subiectului Taiwan.

În timp ce comunicatul Casei Albe nu face nicio referire la Taiwan, comunicatul chinezilor vorbește despre faptul că Xi a menționat în discuția cu Trump așa-numita capcană a lui Tucicide, în relație cu Taiwanul. Tucicide a fost un istoric din Grecia Antică și autorul primei istorii despre strategie militară, „Istoria Războiului Peloponesiac”.

Conform Reuters, Xi l-a întrebat joi pe Trump dacă „pot Statele Unite să depășească așa-numita capcană a lui Tucidide și să stabilească un nou paradigmă pentru relațiile bilaterale?”.

Agenția americană de presă Associated Press a scris la rândul ei că președintele Chinei subliniat în cadrul summitului cu președintele SUA că „problema Taiwanului” este cea mai importantă chestiune în relațiile dintre Beijing și Washington.

„«Independența Taiwanului» și pacea de-a lungul Strâmtorii Taiwan sunt la fel de ireconciliabile precum focul și apa”, i-ar fi spus Xi lui Trump, conform unui comunicat al Ministerului chinez de Externe.

Reuters notează că Trump se aștepta ca Xi să ridice problema vânzărilor de arme americane către Taiwan, în contextul în care SUA pregătesc un pachet de 14 miliarde de dolari în vânzări de armament – pachet care așteaptă aprobarea lui Trump. China și-a reiterat în mai multe rânduri opoziția față de aceste vânzări. de notat de asemenea că SUA sunt obligate printr-o lege internă să furnizeze Taiwanului mijloacele de a se apăra, în ciuda lipsei unor relații diplomatice formale între Washington și Taipei.

Xi, avertisment ferm în privința Taiwanului. Rubio despre Taiwan: „Politica SUA e neschimbată” – Liderii de la Beijing și-ar dori un referendum sau un vot pentru alipirea la așa-numită „China continentală”

Potrivit Associated Press, tonul ferm al lui Xi reflectă presiunea tot mai mare a Chinei asupra SUA în privința dosarului Taiwan, teritoriu autonom pe care Beijingul îl revendică. SUA mențin de decenii, la nivel oficial, o poziție de așa-numită ambiguitate strategică – lăsând deschisă întrebarea implicării militare într-un conflict în cazul în care China ar decide să recucerească Taiwanul prin forță.

„Dacă (întrebarea Taiwanului) este gestionată corespunzător, relația bilaterală se va bucura de stabilitate generală. Altfel, cele două țări vor avea ciocniri și chiar conflicte, punând întreaga relație în mare pericol”, a spus Xi, conform ministerului chinez de externe.

De notat că secretarul de stat al SUA Marco Rubio a declarat joi, într-un interviu de la Beijing, că politica SUA față de Taiwan este „neschimbată”. El a avertizat însă că ar fi „o greșeală teribilă” ca China să ia Taiwanul prin forță.

„Politica SUA pe problema Taiwanului este neschimbată la această dată”, a spus el într-un interviu acordat NBC News.

„Cred că preferința Chinei ar fi probabil ca Taiwanul să li se alăture de bunăvoie, în mod voluntar. Într-o lume ideală, ceea ce și-ar dori este un vot sau un referendum în Taiwan care să accepte integrarea. Cred că asta ar prefera ei. În cele din urmă, acest lucru a ocupat un loc proeminent în mandatul președintelui Xi de când este la putere. A spus clar că ceea ce ei numesc reunificare – cum o numesc ei – este ceva ce trebuie să se întâmple la un moment dat. Noi considerăm că ar fi o greșeală teribilă să se impună acest lucru prin forță sau prin orice mijloc de această natură”, a adăugat Rubio.

Notă: Profesorul de la Harvard Graham Allison a inventat în urmă cu mai bine de 10 ani termenul „capcana lui Tucidide”. Acesta descrie o situație în care o putere în ascensiune amenință să înlocuiască o putere mondială existentă, o dinamică ce a produs fricțiuni ce la rândul lor au dus istoric la război. Allison a popularizat teoria punctându-i relevanța în contextul ascensiunii Chinei pe scena mondială în ultimii ani. „Întrebarea definitorie despre ordinea globală în deceniile viitoare va fi: pot China și SUA să scape de capcana lui Tucidide?”, a scris Allison în Financial Times în 2012.

Atacuri la Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Trump și Xi discutau. Mai multe nave chineze au primit undă verde de la iranieni pentru tranzit, un semn de bunăvoință inclusiv din partea SUA

Trump și Xi au discutat și despre războiul din Iran și Strâmtoarea Ormuz în cadrul convorbirilor lor.

Noi atacuri asupra navelor în apropierea strâmtorii au fost raportate joi, chiar în timpul întâlnirii de dimineață dintre cei doi lideri.

India a anunțat că una dintre navele sale a fost atacată în largul coastei Omanului. Separat, agenția britanică de securitate maritimă UKMTO a raportat joi că „persoane neautorizate” au urcat la bordul unei nave ancorate în largul portului Fujairah din Emiratele Arabe Unite și o direcționau spre Iran.

În același timp, agenția de presă iraniană Fars a raportat că Iranul a început să permită unor nave chineze să tranziteze strâmtoarea, în urma unei înțelegeri privind tranzitul prin noile căi navigabile indicate de Iran. Fars a scris că decizia a urmat solicitărilor ministrului chinez de externe și ale ambasadorului Chinei în Iran, Teheranul fiind de acord să faciliteze trecerea unui număr de nave chineze în conformitate cu parteneriatul strategic dintre cele două țări.

De notat că China este cel mai mare cumpărător de petrol din Iran, ale cărui porturi se află sub blocada navală totală a SUA. Securitatea energetică a Chinei se confruntă cu riscuri tot mai mari pe măsură ce războiul din Iran se prelungește iar fluxul de petrol ieftin din Venezuela a fost tăiat de SUA, fapt ce a forțat Beijingul să-și reducă exporturile profitabile de produse rafinate, precum benzina sau combustibilul pentru avioane, pentru a-și proteja piața internă.

Banchet de stat la Beijing – Trump l-a invitat pe Xi în SUA pe 24 septembrie. Principalele declarații

Un banchet de stat a fost organizat în onoarea vizitei lui Donald Trump la Beijing. Acesta a început cu Xi afirmând că China și SUA ar trebui să fie partenere, nu rivale, iar Trump descriindu-l pe Xi drept un prieten. Evenimentul a marcat finalul primei zile a summitului de două zile dintre liderii celor două superputeri economice și militare ale lumii.

Deschizând banchetul, Xi a descris vizita lui Trump drept una istorică. Xi a spus că a avut un schimb aprofundat de opinii cu Trump și că „renașterea Chinei” și politica SUA „Make America Great Again” pot merge mână în mână.

Liderul chinez a adăugat că atât el, cât și Trump, consideră că relația SUA-China este cea mai importantă relație bilaterală din lume și că „trebuie să o facem să funcționeze și să nu o dăm niciodată peste cap”.

China și SUA ar trebui să devină partenere, nu rivale, a spus el.

La rândul său, l-a numit pe Xi prietenul său și a spus că cei doi au avut discuții extrem de pozitive și constructive.

Trump a adăugat că relația SUA-China este una dintre cele mai importante din istoria lumii.

De asemenea, Trump l-a invitat pe Xi în SUA pe 24 septembrie.

Conform Reuters, stilul discursului a fost neobișnuit pentru Trump: rezervat, foarte bine regizat și fără improvizațiile și „deviațiile” care îi caracterizează de regulă discursurile.

Ministrul de finanțe al SUA despre competiția pe AI, Taiwan și Strâmtoarea Ormuz

Totodată, în cursul zilei de joi, ministrul de finanțe al SUA a acordat un interviu pentru CNBC în care a oferit mai multe detalii despre subiectele discutate la Beijing și despre poziția celor două superputeri.

Conforn CNBC, pe tema inteligenței artificiale, Bessent a spus că delegațiile americană și chineză vor discuta despre anumite limite/condiții de siguranță în AI și vor stabili protocoale pentru a împiedica accesul actorilor nestatali la modele AI puternice.

Bessent a afirmat că este „de cea mai mare importanță” ca SUA să rămână în fața Chinei în domeniul AI, motiv pentru care, a spus el, Beijingul dorește să discute despre aceste limitări.

„Ceea ce nu vrem să facem este să sufocăm inovația. Responsabilitatea noastră este să găsim cea mai performantă formulă prin care să obținem cel mai mult în materie de inovație și cel mai înalt nivel de siguranță”, a declarat Bessent.

El a fost întrebat și despre politica SUA privind Taiwanul și a spus că Trump înțelege sensibilitățile legate de Taiwan și va oferi mai multe detalii pe acest subiect în zilele următoare.

În privința Strâmtorii Ormuz, Bessent a spus că redeschiderea căii navigabile este în interesul maxim al Chinei.

„Cred că vor face ce pot. Cred că vor lucra în culise, în măsura în care cineva are vreo influență asupra conducerii iraniene”, a spus Bessent.

De asemenea, oficialul american a spus că se așteaptă la un anunț privind comenzi mari de avioane Boeing în timpul vizitei lui Trump la Beijing.

