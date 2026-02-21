Trump, în China la final de martie: armistițiul comercial și deficitul SUA–China, pe agenda întâlnirii cu Xi

Președintele american Donald Trump va efectua o vizită în China în perioada 31 martie – 2 aprilie, a anunțat vineri un oficial al Casei Albe, stabilind datele pentru o întâlnire foarte așteptată, pe fondul tensiunilor dintre cele mai mari economii ale lumii, relatează Reuters.

Liderul de la Casa Albă urmează să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping în cadrul vizitei prelungite, în condițiile în care cele două părți analizează posibilitatea prelungirii armistițiului comercial care a oprit anul trecut escaladarea tarifelor, a declarat oficialul. Trump este și ultimul președinte american care a vizitat China, în 2017.

„Va fi o vizită tumultuoasă”, le-a spus Trump joi liderilor străini despre călătoria în China. „Trebuie să organizăm cea mai grandioasă prezentare din istoria Chinei”.

Această va fi prima reuniune a celor doi președinți de la întâlnirea din octombrie din Coreea de Sud, unde Donald Trump a acceptat să reducă tarifele vamale impuse Chinei în schimbul luării de măsuri de către Beijing împotriva comerțului ilegal cu fentanil, reluării achizițiilor de soia din SUA și menținerii exporturilor de metale rare.

Chestiunile bilaterale și comerciale vor domina discuțiile, având în vedere că una din prioritățile lui Donald Trump este reducerea deficitului comercial al SUA cu China.

În timp ce reuniunea din octombrie a ocolit în mare măsură problema sensibilă a Taiwanului, în februarie liderul chinez a ridicat problema vânzărilor de arme americane către insulă.

În decembrie, Washingtonul a anunțat cea mai mare tranzacție de vânzare de arme cu Taiwanul din istorie, incluzând arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari care ar putea fi utilizate în mod aparent pentru apărarea împotriva unui atac chinez. Taiwanul se așteaptă la mai multe tranzacții de acest gen.

