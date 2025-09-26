Donald Trump anunță o nouă rundă de tarife: Pe medicamente, camioane și mobilier

Președintele american Donald Trump a anunțat joi seară noi taxe vamale pentru medicamente, camioane și mobilă produse în afara Statelor Unite și importate în economia americană, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Astfel, începând cu 1 octombrie, medicamentele de marcă sau brevetate vor fi taxate suplimentar la intrarea în SUA, la o cu o taxă vamală de 100%, camioanele grele cu 25%, iar dulapurile de bucătărie cu 50%.

”Vom aplica o taxă de 100% pentru orice produs farmaceutic de marcă sau brevetat, cu excepția cazului în care o companie își construiește fabrica sa farmaceutică în America”, a scris președintele republican pe platforma sa Truth Social.

Într-o postare separată, el a anunțat, de asemenea, taxe vamale de 25% pentru ”toate camioanele grele fabricate în alte părți ale lumii”. Președintele american a afirmat că măsura urmează să sprijine producătorii americani de camioane precum Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks și alții – majoritatea companiilor listate la bursă.

Președintele SUA a explicat că aceste taxe vamale pentru camioanele grele au fost justificate de ”multe motive, dar în primul rând, de securitatea națională!”.

În primăvară, administrația Trump a lansat o anchetă pentru a determina dacă importurile de camioane străine reprezintă o amenințare la adresa ”securității naționale”.

Președintele american intenționează, de asemenea, să impună taxe vamale pentru multe piese de mobilier.

”Vom aplica o taxă vamală de 50% pentru toate mobilele de bucătărie, chiuvetele de baie și produsele conexe”, începând cu 1 octombrie, și ”o taxă vamală de 30% pentru mobila tapițată”, a scris el pe Truth Social.

