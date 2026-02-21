UE cere clarificări și predictibilitate după anularea tarifelor SUA. Administrația Trump a reimpus deja tarife de 10% pentru 150 de zile

Comisia Europeană a anunțat că va rămâne în contact cu administrația Trump pentru a clarifica pașii următori după ce Curtea Supremă a SUA a anulat o parte din tarifele vamale impuse de președintele Trump, informează Reuters.

Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru comerț și securitate economică, a transmis că firmele de pe ambele maluri ale Atlanticului depind de ”stabilitate și predictibilitate”.

Comunicarea Comisiei a venit în contextul în care federaţia industrială germană BDI a solicitat Uniunii Europene să obțină rapid clarificări din partea SUA privind impactul asupra acordului comercial transatlantic.

Donald Trump a reimpus deja o parte din tarifele vamale anulate de Curtea Supremă

Preşedintele SUA Donald Trump a anunțat vineri seară că a semnat un ordin prin care este instituit un tarif vamal general, de 10%, pentru toate țările din care SUA importă bunuri. Tarifele vor intra în vigoare începând din 24 februarie, iar ele vin în compensarea deciziei Curții Supreme de vineri prin care au fost anulate tarifele aplicate de administrație invocând situații de urgență națională.

Casa Albă a precizat că Trump a semnat o proclamație „invocând autoritatea sa în temeiul secțiunii 122 din Legea Comerțului din 1974” pentru a impune „o taxă temporară la import”. Această taxă va fi în vigoare pe o durată de 150 de zile, cu posibilitatea reînnoirii, iar ea nu poate depăși nivelul de 15%.

Decizia înseamnă că pentru majoritatea țărilor tarifele de import în SUA vor scădea – de la niveluri de 15% pentru o bună parte din țările UE sau de la 18-19% pentru India și țările din Asia. Trump a anunțat și începerea unor investigații comerciale la finalul cărora SUA vor putea reimpune tarifele aflate în vigoare înaintea hotărârii Curții Supreme.

Canada și Mexic vor fi exceptate de la noua taxă temporară, în conformitate cu pactul comercial nord-american, a precizat Casa Albă. De asemenea, sunt exceptate anumite produse alimentare, precum carnea de vită și roșiile, precum și mineralele critice.

Donald Trump i-a criticat pe cei 6 judecători ai Curții Supreme care i-au blocat utilizarea tarifelor vamale, numindu-i ”o rușine pentru națiune”. Trump a criticat și faptul că judecătorii Curții nu discută în motivările lor și nu dau indicații despre ce ar urma să se întâmple cu banii deja încasați din tarife, aproximativ 175 miliarde de dolari. Președintele american a dat de înțeles că sumele nu vor fi rambursate, organizațiile trebuind să lupte pentru rambursarea sumelor în instanță, ”cel mai probabil ani de zile”.

De asemenea, Donald Trump a susținut că are autoritatea de a introduce tarife suplimentare în temeiul legislației existente, fără aprobarea Congresului, fapt punctat pe larg în motivarea celor 3 judecători care au făcut notă discordantă de la decizia majoritară.

