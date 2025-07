Donald Trump anunță tarife de 25% pe importurile din R. Moldova și de 50% pe cele din Brazilia, unde disputa a luat conotație politică – Ce exportă și ce importă Moldova către SUA

Statele Unite ale Americii va impozita cu 25% mărfurile importate din Republica Moldova, iar cu 50% pe cele din Brazilia, începând cu 1 august, transmite agenția Reuters. Tarifele au fost anunțate oficial de președintele SUA, Donald Trump.

Președintele Trump a publicat alte șase scrisori privind tarifele vamale pe rețeaua sa socială Truth Social. Printre acestea se numără o scrisoare adresată Republicii Moldova, în care anunță tarife de 25%. În același timp, tarifele mult mai mari pe importurile din Brazilia sunt legate de președintele american de o dispută publică pe care a avut-o săptămâna aceasta cu omologul său brazilian, Lula da Silva, care l-a numit pe Trump „împărat” nedorit, conform News.ro.

Noile tarife anunţate de Washington vizează alte cinci state: Algeria, Brunei, Irak, Libia şi Filipine. Tarifele variază între 20% şi 30%, în funcţie de ţară. Potrivit administraţiei americane, măsura are scopul de a corecta dezechilibrele comerciale şi de a proteja securitatea economică a Statelor Unite.

Scrisoarea lui Donald Trump către Chișinău. 58% din exporturile spre SUA sunt băuturi alcoolice, în special vin

Guvernul de la Chişinău a confirmat că a fost notificat oficial cu privire la noile niveluri ale tarifelor şi a precizat că această cotă este mai redusă decât propunerea iniţială a părţii americane, de 31%, avansată în urmă cu trei luni, relatează publicația de peste Prut NewsMaker.

Şi Donald Trump precizează în scrisoarea adresată Maiei Sandu că tariful de 25% este „mai mic decât nivelul necesar pentru a corecta dezechilibrul comercial cu Republica Moldova”. Totodată, liderul de la Casa Albă dă asigurări că, în cazul în care investitorii moldoveni vor produce direct pe teritoriul american, aceste tarife nu vor fi aplicate, iar aprobările vor fi acordate „rapid şi eficient”.

În schimb, avertizează președintele Trump, dacă autorităţile de la Chişinău vor decide să majoreze propriile taxe, valoarea acestora va fi adăugată peste cele 25 de procente impuse deja de Washington.

Principalul produs de export al Republicii Moldova este alcoolul şi, în special, vinurile. Astfel, anul trecut exporturile de alcool în SUA au constituit 52 de milioane de dolari, reprezentând circa 58% din bunurile exportate. În același timp, importurile din SUA sunt majoritar de vehicule, echipamente medicale și mașinării.

Reacția oficialilor moldoveni

SUA s-au aflat anul trecut pe locul 14 (cu 2,5%) în topul partenerilor comerciali ai Republicii Moldova, potrivit ministrului economiei, Doina Nistor. „În acelaşi timp, în ultimele luni, exporturile noastre către SUA au scăzut cu 40%”, menţionează ministrul într-o postare pe Facebook, miercuri seară.

„În ultimele luni am avut consultări directe cu exportatorii moldoveni care activează pe piața americană și am purtat discuții diplomatice și tehnice cu autoritățile americane, inclusiv cu reprezentanții U.S. Trade Representative (USTR). (…) Vom continua dialogul cu autorităţile americane, dar şi discuţiile cu producătorii locali, astfel încât să identificăm cele mai viabile opţiuni pentru menţinerea competitivităţii pe piaţa externă”, spune ministrul economiei de la Chișinău.

„În paralel, explorăm pieţe alternative de export, în special în Uniunea Europeană, unde sunt direcţionate deja 3 din 4 produse moldoveneşti. Guvernul Republicii Moldova rămâne angajat în apărarea intereselor economice naţionale şi în menţinerea unor relaţii comerciale stabile cu SUA, bazate pe parteneriat, respect reciproc şi soluţii echilibrate”, transmite ministrul economiei de la Chişinău”, adaugă ministrul de la Chişinău.

Conflictul lui Donald Trump cu președintele brazilian

Într-o altă scrisoare, Donald Trump a legat tarifele de 50% aplicate pe Brazilia de tratamentul aplicat fostului preşedinte Jair Bolsonaro, care este judecat pentru acuzaţii de complot în vederea organizării unei lovituri de stat.

Taxele au fost impuse „în parte din cauza atacurilor insidioase ale Braziliei asupra alegerilor libere şi a drepturilor fundamentale ale americanilor la libertatea de exprimare”, se arată în scrisoarea președintelui american.

SUA este al doilea partener comercial al Braziliei după China, iar tarifele reprezintă o majorare semnificativă faţă de cele de 10% anunţate în aprilie. Scrisoarea lui Donald Trump precizează că tariful de 50% va intra în vigoare de la 1 august şi va fi separat de toate tarifele sectoriale.

Moneda Braziliei a înregistrat noi pierderi după anunțul tarifelor, scăzând cu mai bine de 2% în raport cu dolarul

De asemenea, în document se precizează că președintele american i-a cerut reprezentantului comercial al SUA, Jamieson Greer, să iniţieze o anchetă în legătură cu ceea ce el a numit practici comerciale neloiale din partea Braziliei, în special în ceea ce priveşte comerţul digital al companiilor americane.

Luni, preşedintele de stânga al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, l-a atacat pe Donald Trump după ce liderul american a ameninţat că va impune o taxă suplimentară de 10% asupra grupului de ţări emergente BRICS, pe care le-a calificat drept „anti-americane”.

„Lumea s-a schimbat. Nu vrem un împărat”, a declarat Lula atunci când a fost întrebat despre posibila tarifare suplimentară a BRICS.

„Suntem ţări suverane”, a adăugat Lula. „Dacă el crede că poate impune tarife, şi alte ţări au dreptul să impună tarife”, a afirmat președintele Brazilian.

„Vânătoarea de vrăjitoare”

Tensiunile dintre Statele Unite şi Brazilia se intensificaseră deja de miercuri, după ce Ministerul de Externe al Braziliei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în legătură cu o declaraţie în apărarea lui Jair Bolsonaro, fostul președinte al Braziliei.

Cam în acelaşi timp, Donald Trump, vorbind reporterilor la un eveniment cu liderii din Africa de Vest la Casa Albă, a spus că Brazilia „nu s-a purtat bine (cu SUA), absolut deloc”, adăugând că tarifele vor fi bazate pe „fapte foarte, foarte substanţiale” şi pe istoric.

Ambasada SUA la Brasilia a confirmat miercuri că Gabriel Escobar, însărcinatul cu afaceri, a avut o întâlnire cu oficiali ai Ministerului de Externe al Braziliei, dar a refuzat să dea detalii despre convorbire.

Donald Trump a calificat procesele intentate împotriva lui Bolsonaro și a altor lideri politici – precum Benjamin Netanyahu în Israel sau Marine le Pen în Franța – drept „o vânătoare de vrăjitoare” politică, un termen pe care îl foloseşte frecvent pentru a descrie procesele cu care s-a confruntat el însuşi în SUA după încheierea primului său mandat.

„Persecuţia politică a lui Jair Bolsonaro, a familiei sale şi a susţinătorilor săi este ruşinoasă şi lipsită de respect faţă de tradiţiile democratice ale Braziliei”, a declarat biroul de presă al Ambasadei SUA într-un comunicat în limba portugheză.

