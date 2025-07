Donald Trump promite tarife noi – pe farmaceutice și semiconductori. Noi discuții comerciale UE-SUA săptămâna aceasta

Președintele american Donald Trump a declarat că este foarte probabil să impună de la 1 august noi tarife vamale, pe produse farmaceutice și semiconductori, scrie Bloomberg. Asta ar însemna că aceste noi taxe la import ar intra în vigoare în același timp cu noile tarife generale „reciproce” programate pentru 1 august, pe care Donald Trump le-a anunțat prin scrisori transmise mai multor țări.

„Probabil la sfârșitul lunii, și vom începe cu o taxă vamală mică, oferind companiilor farmaceutice un an sau cam așa pentru a-și reloca producția, iar apoi vom impune o taxă foarte mare,” a declarat Trump marți reporterilor, la întoarcerea sa la Washington, după ce a participat la un summit despre inteligență artificială în Pittsburgh.

Președintele Trump a mai spus că termenul pentru impunerea tarifelor pe semiconductori este „similar” și că este „mai puțin complicat” să impună taxe în cazul cipurilor.

Donald Trump a încercat să sperie producătorii farma americani din Irlanda cu un tarif de până la 200%

La o ședință de guvern desfășurată în urmă cu o săptămână, Donald Trump afirmase că intenționează să impună o taxă vamală de 50% pe importurile de cupru în următoarele săptămâni și că se așteaptă ca taxele pe produsele farmaceutice să ajungă până la 200% după ce companiile vor avea un an la dispoziție pentru a-și readuce producția în SUA.

Președintele Trump a anunțat deja demararea unor investigații în baza Secțiunii 232 din Legea privind Comerțul SUA din 1962 în cazul produselor farmaceutice, argumentând că valul de importuri amenință securitatea națională. Investigațiile sunt necesare pentru impunerea tarifelor.

Producători americani de medicamente precum Eli Lilly & Co., Merck & Co. și Pfizer Inc. își fabrică produsele în afara SUA – mai precis în Irlanda.

Scrisorile președintelui

Noua amenințare cu tarife vine în contextul în care Donald Trump a trimis în ultimele zile scrisori către mai mulți parteneri comerciali, dictând nivelurile tarifelor ce vor fi percepute la importul de bunuri din țările respective și folosind în același timp tarifele respective ca monedă de negocierile – ele intră în vigoare din 1 august.

Cel mai recent, marți, președintele Trump a anunțat un acord cu Indonezia prin care rata taxelor vamale ce vor fi percepute la importurile din țara asiatică a fost redusă de la 32% la 19%. În cadrul acordului, Indonezia s-a angajat să achiziționeze energie americană în valoare de 15 miliarde de dolari, produse agricole în valoare de 4,5 miliarde de dolari și 50 de avioane Boeing, conform declarațiilor oficiale ale SUA.

Donald Trump a mai declarat marți că ar putea încheia „două sau trei” acorduri comerciale cu alte țări înainte de a implementa noile tarife, la 1 august. Acesta a afirmat că un acord cu India este printre cele mai probabile.

Președintele american a spus că SUA poartă discuții substanțiale cu cinci sau șase țări, dar că nu înclină să finalizeze noi acorduri, ci este mulțumit să stabilească pur și simplu un tarif unilateral.

„Aș spune India, și mai avem câteva, dar trebuie să vă spun că, în general, sunt foarte mulțumit de scrisori,” a declarat Trump.

Întâlnire UE-SUA săptămâna asta

Președintele SUA a mai declarat că este probabil să impună o taxă standard „probabil de puțin peste 10%” pentru țările mai mici care nu au primit tarife personalizate.

Tot marți, Donald Trump a spus că reprezentanți ai Uniunii Europene – care se confruntă cu riscul unei taxe vamale de 30% de la 1 august – se vor întâlni cu negociatorii americani în această săptămână.

Președintele american a adăugat că, în timp ce unele țări și-au exprimat disponibilitatea de a „deschide” comerțul în urma amenințărilor sale – inclusiv Coreea de Sud –altele, precum Japonia, nu au făcut-o.

