Războiul comercial SUA – China, repriza următoare: Donald Trump anunță tarife de 100% pe importurile din China, de la 1 noiembrie / Scăderi mari pe Wall Street

Președintele SUA Donald Trump a anunțat, după închiderea bursei americane de vineri, că Statele Unite vor impune o taxă vamală suplimentară de 100% asupra tuturor importurilor din China, începând cu 1 noiembrie 2025, ca răspuns la ceea ce el a descris drept „poziția extraordinar de agresivă a Chinei în materie de comerț”.

Într-o declarație publicată pe platforma sa Truth Social, Donald Trump a afirmat că China a trimis o „scrisoare extrem de ostilă către întreaga lume”, în care ar fi anunțat intenția de a implementa „controale la export pe scară largă pentru aproape toate produsele pe care le fabrică ei și pe unele pe care nici măcar nu le produc ei”, măsură care ar afecta toate țările „fără excepție”.

Amintim că Beijingul a decis săptămâna asta să înăsprească controlul exporturilor de pământuri rare și tehnologii conexe: entitățile străine trebuie să obțină o licență de la guvernul de la Beijing pentru exportul oricărui produs care conține peste 0,1% pământuri rare de proveniență internă sau fabricate folosind tehnologia de extracție, rafinare, fabricare a magneților sau reciclare brevetată în China, după cum a anunțat joi Ministerul Comerțului de la Beijing.

În plus, pentru a preveni „utilizarea abuzivă” a mineralelor provenite din pământurile rare în sectorul industriei de apărare și alte sectoare sensibile, companiilor care au legături cu armate străine sau existente pe listele de control sau aflate sub supraveghere li se vor refuza licențele de export, a mai anunțat joi Beijingul. Cererile pentru exportul oricăror produse care ar putea fi utilizate la fabricarea de arme, terorism sau alte scopuri militare vor fi, de asemenea, respinse.

Importanța metalelor rare: Pentru un F-35 se folosesc 417 kg de pământuri rare. China controlează 90% din ele

Anunțul a venit la scurt timp după o altă declarație pe Truth Social a președintelui american privind comportamentul agresiv al Chinei în care Donald Trump spunea că nimeni de la Casa Albă nu înțelege de ce China a decis să impună controale la exportul de materii prime rare.

Merită amintit că Beijingul controlează 70% din mineritul pământurilor rare, 90% din procesare și 93% din producția de magneți, precum și 100% din rafinarea samariului la nivel global, iar pașii de impunere a licențelor interne de export pentru țările și companiile care doresc să cumpere reprezintă o escaladare majoră a tensiunilor comerciale din partea Beijingului.

Semne de întrebare cu privire la întâlnirea Trump-Xi din final de octombrie

Ulterior, în cadrul unui eveniment în Biroul Oval, Donald Trump a spus că nu a anulat încă întâlnirea cu Xi Jingping programată pentru summitul APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) din 31 octombrie-1 noiembrie, dar că nu știe ”dacă aceasta va mai avea loc”.

”O să fiu acolo oricum (la summitul APEC), deci presupun că am putea să avem întâlnirea. Dar ei au lovit lumea cu ceva ce nu s-a mai făcut până acum și a fost șocant. Cu toții vorbeam mai devreme și e totul foarte din senin”, a declarat președintele american.

NOW – Trump confirms that he hasn't cancelled his meeting with Xi, "But I don't know that we're going to have it, but I'm going to be there regardless, so I would assume we might have it." pic.twitter.com/gNInBQTt2s — Disclose.tv (@disclosetv) October 10, 2025

Scăderi mari pe Wall Street – Cea mai roșie zi din aprilie. Urmează, cel mai probabil, noi scăderi

Mesajul inițial al președintelui american a provocat un val masiv de vânzări pe piețele financiare vineri: indicele dow jones a scăzut cu 1,9%, S&P 500 cu 2,7%, iar NASDAQ, dominat de sectorul tehnologic, a pierdut 3,6%. Scăderile au continuat și după închiderea pieței, pe segmentul de tranzacționare futures, după anunțul suplimentar privind tarifele.

Aceasta a fost cea mai mare scădere zilnică pentru indicii americani din aprilie pentru Wall Street, când scăderile de pe piață au forțat mâna administrației Trump, care a dat înapoi o serie de măsuri tarifare. Acum, președintele SUA a transmis că „voi fi obligat, în calitate de președinte al Statelor Unite, să contracarez financiar această mișcare (a Chinei)”.

Donald Trump a caracterizat planul Chinei privind restricțiile la export drept „fără precedent în comerțul internațional și o rușine morală în relațiile dintre națiuni.”

Avertismentul lui Trump pentru Beijing

El a adăugat că, pe lângă tariful de 100%, aplicat peste taxele existente, SUA vor impune și restricții la export pentru orice tip de „software critic”, începând cu 1 noiembrie.

Trump a sugerat că data implementării ar putea fi devansată „în funcție de acțiunile sau schimbările suplimentare ale Chinei”.

Președintele SUA a mai susținut că planul Chinei de control al exporturilor a fost „conceput cu ani în urmă” și și-a exprimat neîncrederea față de acțiunile Beijingului, conchizând: „restul e istorie.”

