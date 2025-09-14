cursdeguvernare

duminică

14 septembrie, 2025

Stiri

Președintele Trump anunță condițiile ca SUA să impună sancțiuni Rusiei: Toate țările din NATO să oprească achizițiile de petrol rusesc și să impună tarife pe China care să fie ridicate abia după terminarea războiului

De Iulian Soare

14 septembrie, 2025

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă pregătit să impună sancţiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate ţările din NATO se vor pune de acord şi vor începe să facă acelaşi lucru. De asemenea, el condiționează impunerea sancțiunilor și de momentul în care toate statele din alianţa nord-atlantică vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia, conform News.ro.

În acest moment, mai multe state NATO, mai ales Ungaria și Slovacia, continuă să cumpere petrol și gaze din Rusia. Mai mult, Ungaria condusă de premierul pro-rus Viktor Orban respinge permanent sancțiunile dure impuse de Uniunea Europeană.

Ieșirea președintelui Trump vine pe fondul discuțiilor cu UE despre aplicarea de presiuni politice și economice asupra președintelui Vladimir Putin pentru a-l convinge să vină la negocieri pentru încheierea războiului. În timp ce liderii UE vor ca SUA să se alăture sancțiunilor europene, președintele Trump favorizează impunerea de tarife Indiei și Chinei, principalii clienți pentru petrolul și gazele din Rusia.


Donald Trump a propus de asemenea aplicarea de către țările NATO de tarife vamale majore asupra Chinei, marele susținător al Moscovei, tarife care să fie ridicate abia după încheierea războiului de către Rusia.

Condiții greu de îndeplinit: Multe țări încă au relații bune cu China, țările europene nu vor accepta

În postarea de pe reţeaua sa de socializare Truth Social, preşedintele american a apreciat că „angajamentul NATO de a CÂŞTIGA a fost mult mai mic de 100%, iar achiziţionarea de Petrol Rusesc, de către unii, a fost şocantă! Slăbeşte foarte mult poziţia şi puterea dumneavoastră de negociere asupra Rusiei. Oricum, sunt gata să ‘încep’ atunci când veţi fi şi voi pregătiţi. Spuneţi doar când?”.

„Cred că acest lucru, plus NATO, ca grup, impunând TARIFE ASUPRA CHINEI de 50% până la 100% , care vor fi retrase complet după încheierea RĂZBOIULUI dintre Rusia şi Ucraina, va fi, de asemenea, de mare ajutor în ÎNCHEIEREA acestui RĂZBOI letal, dar RIDICOL”, a continuat preşedintele american.

Trump a mai scris că „China are un control puternic şi chiar influenţă asupra Rusiei, iar aceste tarife puternice vor rupe această influenţă”.


Preşedintele american a reluat seria de declaraţii legate de război, care nu ar fi început dacă era el preşedinte, şi i-a acuzat din nou indirect pe fostul preşedinte american Joe Biden şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Acesta nu este RĂZBOIUL LUI TRUMP (nu ar fi început niciodată dacă eu aş fi fost Preşedinte!), este RĂZBOIUL lui Biden şi al lui Zelenski. Sunt aici doar pentru a ajuta la oprirea lui şi pentru a salva mii de vieţi ruse şi ucrainene (7.118 de vieţi pierdute doar săptămâna trecută. O NEBUNIE!)”, a continuat el.

Donald Trump a mai transmis un avertisment: ”Dacă NATO face ce spun eu, RĂZBOIUL se va termina rapid şi toate acele vieţi vor fi salvate! Dacă nu, nu faceţi decât să îmi pierdeţi timpul, precum şi timpul, energia şi banii Statelor Unite”.

(Citește și „NATO anunță programul Santinela Estică, răspuns la incursiunea dronelor rusești în Polonia. Falia vizată – din Nordul îndepărat până la Marea Neagră – Țările care trimit trupe suplimentare”)

***


VIDEO. Xi Jinping a scos „China cea de neoprit” la paradă: adunare a dictatorilor în jurul armamentului nuclear și mesajele transmise Occidentului

Kim Jong-un: „Vom face tot ce este necesar pentru a ajuta Rusia”. Putin i-a mulțumit pentru soldații trimiși să lupte împotriva armatei ucrainene

WSJ: Axa revizionistă China-Rusia-Coreea de Nord e departe de a fi o alianță politică și militară. Cei îi desparte pe liderii celor 3 puteri nucleare

cursdeguvernare

