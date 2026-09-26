Donald Trump respinge oferta Iranului privind încetarea focului și are în vedere lovituri aeriene după alegerile de la jumătatea mandatului – WSJ

Președintele Donald Trump a respins propunerea Iranului privind o încetare a focului în șapte zile și redeschiderea Strâmtorii Hormuz și le-a spus consilierilor săi că se așteaptă să reia loviturile aeriene împotriva Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, conform The Wall Street Journal.

„Deși SUA nu au oferit încă un răspuns oficial la propunere, Wall Street Journal, citând oficiali americani, a relatat că președintele SUA, Donald Trump, a respins acordul”, comentează BBC.

Respingerea a venit la câteva ore după ce ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a prezentat propunerea joi, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York.

Conform planului, Iranul ar redeschide Strâmtoarea Hormuz în termen de șapte zile, dacă Washingtonul își ridică blocada navală, deblochează active iraniene înghețate în valoare estimată la 12 miliarde de dolari, renunță la sancțiunile privind vânzările de petrol iranian și respectă un armistițiu care se extinde și asupra Libanului.

„Dacă sunt îndeplinite anumite condiții, Strâmtoarea Hormuz va fi deschisă la sfârșitul celor șapte zile, iar negocierile vor fi reluate”, le-a declarat Araghchi reporterilor.

Un proces accelerat de redeschidere a strâmtorii

Propunerea reflectă îndeaproape Memorandumul de înțelegere de la Islamabad semnat pe 17 iunie, care viza încheierea războiului de aproape șapte luni dintre SUA și Iran. Acordul respectiv s-a prăbușit la începutul lunii iulie, după ce disputele privind rutele maritime prin Strâmtoarea Hormuz au determinat ambele părți să reia ostilitățile.

Diferența esențială este viteza: acordul-cadru din iunie prevedea 60 de zile de negocieri, în timp ce ultima ofertă a Iranului comprimă termenul la doar o săptămână.

Trump a declarat anterior că administrația sa nu va reveni la termenii acordului din iunie. În cadrul Adunării Generale a ONU de săptămâna aceasta, el a amenințat că va „anihila Republica Islamică”, sugerând totodată că un acord s-ar putea concretiza după alegerile de la jumătatea mandatului, scrie BBC.

Semnale diplomatice pe fondul escaladării

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a adoptat un ton mai conciliant într-un interviu acordat Fox News, afirmând: „America este cea care trebuie să aleagă dacă dorește să pună capăt acestei situații sau nu”. Araghchi a răspuns la retorica lui Trump afirmând că „pacea nu poate fi construită prin amenințări cu anihilarea”.

Eforturile diplomatice s-au desfășurat în paralel cu vizita de stat a președintelui chinez Xi Jinping la Washington. Ambasadorul SUA în China, David Perdue, a declarat pentru CNBC că Trump i-a prezentat lui Xi „foarte clar” interesele americane privind Iranul, avertizând Beijingul să nu acorde niciun fel de asistență Teheranului.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru CNN că administrația poartă „discuții pozitive și constructive” prin intermediul mediatorilor, dar nu se va grăbi să încheie un acord. Traficul naval prin Strâmtoarea Hormuz, care reprezintă în mod normal ruta pentru aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol, a scăzut dramatic în timpul conflictului, potrivit Reuters.

Trita Parsi, de la Institutul Quincy, care a participat la ședința informativă privată a lui Araghchi, a afirmat că ar putea apărea o anumită flexibilitate „dacă Trump consideră că acest acord merită efortul și poate aduce beneficii politice înainte de alegerile de la jumătatea mandatului și poate reduce prețurile la combustibil”, dar a subliniat existența unei „profunde neîncrederi” de ambele părți.

****