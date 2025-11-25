cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

25 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Discuții între Trump și premierul Japoniei, după convorbirea președintelui SUA cu Xi Jingping – Tensiuni diplomatice Beijing – Tokyo din cauza Taiwan-ului

Rss
De Iulian Soare

25 noiembrie, 2025

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a vorbit marți cu Donald Trump, la câteva ore după ce președintele SUA a avut discuții cu liderul chinez Xi Jinping, într-un moment de tensiuni crescute legate de Taiwan între cele mai mari două economii din Asia de Est.

Apelul de luni noapte dintre Donald Trump și Xi Jingping a fost inițiat de liderul chinez, aceasta fiind prima solicitare de convorbire telefonică adresată de Xi unui președinte american. În timp ce presa de la Beijing a scris că principalul subiect al discuției a fost Taiwan, Casa Albă nu a menționat deloc în comunicatul său subiectul.

Takaichi, care a câștigat luna trecută conducerea Partidului Liberal Democrat, aflat la guvernare în Japonia, a spus că Donald Trump a solicitat apelul și i-a „oferit o explicație privind starea recentă a relațiilor SUA–China”.

Prim-ministrul japonez: Discuțiile au vizat „provocările” din Indo-Pacific


„Am schimbat apoi o gamă largă de opinii despre consolidarea alianței Japonia–SUA, precum și despre situația și diversele provocări cu care se confruntă regiunea Indo-Pacificului”, le-a spus Takaichi jurnaliștilor la Tokyo, după convorbire.

„Președintele Trump mi-a spus că sunt o prietenă foarte apropiată a lui și că pot să îl sun oricând. Fiind vorba de schimburi diplomatice, mă voi abține să intru în mai multe detalii despre conținutul discuției”, a adăugat ea, fără a menționa explicit Taiwanul.

Apelurile au loc în contextul în care China și Japonia sunt prinse într-un război al declarațiilor, pe care diplomații și analiștii îl descriu drept cea mai gravă erupție diplomatică din ultimii ani între cele două țări.

Takaichi a dat de înțeles că Japonia ar sări în apărarea Taiwanului, în cazul unei agresiuni chineze

Scandalul a fost declanșat după ce Takaichi a vorbit luna aceasta, în parlament, despre un scenariu ipotetic în care un atac chinez asupra Taiwanului ar putea fi interpretat drept o „amenințare existențială” la adresa Japoniei, ceea ce ar permite Forțelor de Autoapărare ale Japoniei să răspundă militar.

China, care revendică suveranitatea asupra Taiwanului, i-a denunțat declarațiile și a semnalat de atunci că va bloca importurile de fructe de mare japoneze, va anula evenimente comune și a avertizat împotriva călătoriilor cetățenilor chinezi în Japonia.

Ce a spus presa de stat de la Beijing despre apelul Trump-Xi


Agenția de presă chinezească Xinhua, controlată de stat, a transmis că Xi și Trump au discutat o serie de subiecte, inclusiv Taiwanul, în prima lor convorbire de la întâlnirea din Coreea de Sud, pe marginea forumului Cooperării Economice Asia–Pacific.

Xinhua a relatat că Xi i-a subliniat lui Trump importanța „reveniri Taiwanului la China”. Totuși, Trump nu a menționat deloc Taiwanul în comentariile postate pe Truth Social la câteva ore după discuția cu liderul chinez.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a spus că apelul s-a concentrat pe comerț, în contextul armistițiului de un an pe care Trump și Xi l-au convenit în războiul comercial SUA–China, la întâlnirea lor de la Busan din 30 octombrie.

În timp ce George Glass, ambasadorul SUA la Tokyo, și-a exprimat sprijinul pentru Japonia în fața criticilor Chinei legate de declarațiile lui Takaichi despre Taiwan, Trump nu a făcut până acum niciun comentariu public.

(Citește și: „Armistițiu comercial între SUA și China. Ce au convenit Donald Trump și Xi Jingping – Acordul pe pământuri rare salvează și Europa”)

***

[newsman_subscribe_widget formid="nzm-container-91885-6936-62e2a1251fbbbf9d28a8dd5a"]

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Premierul rus, întâlnire cu Xi: Beijingul și Moscova pregătesc un răspuns comun la sancțiunile anunțate de Donald Trump

Summitul APEC – confruntarea pentru noua ordine strategică în Indo-Pacific. Cum a pregătit Donald Trump întâlnirea cu Xi Jinping din Coreea de Sud

SUA impun primele sancțiuni contra Rusiei de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Sunt vizate Rosneft și Lukoil, cele mai mari companii petroliere rusești

 

Interviu / Oana Lungescu, purtător de cuvânt în mandatele a 2 șefi NATO: „Războiul din Ucraina este mult mai extins. O cedare a Occidentului în zona euroatlantică va încuraja avansarea puterilor autoritare în Indo-Pacific”. Axa Rusia-China-Coreea de Nord, un pericol major pe ambele fronturi

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți