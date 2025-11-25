Discuții între Trump și premierul Japoniei, după convorbirea președintelui SUA cu Xi Jingping – Tensiuni diplomatice Beijing – Tokyo din cauza Taiwan-ului

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a vorbit marți cu Donald Trump, la câteva ore după ce președintele SUA a avut discuții cu liderul chinez Xi Jinping, într-un moment de tensiuni crescute legate de Taiwan între cele mai mari două economii din Asia de Est.

Apelul de luni noapte dintre Donald Trump și Xi Jingping a fost inițiat de liderul chinez, aceasta fiind prima solicitare de convorbire telefonică adresată de Xi unui președinte american. În timp ce presa de la Beijing a scris că principalul subiect al discuției a fost Taiwan, Casa Albă nu a menționat deloc în comunicatul său subiectul.

Takaichi, care a câștigat luna trecută conducerea Partidului Liberal Democrat, aflat la guvernare în Japonia, a spus că Donald Trump a solicitat apelul și i-a „oferit o explicație privind starea recentă a relațiilor SUA–China”.

Prim-ministrul japonez: Discuțiile au vizat „provocările” din Indo-Pacific

„Am schimbat apoi o gamă largă de opinii despre consolidarea alianței Japonia–SUA, precum și despre situația și diversele provocări cu care se confruntă regiunea Indo-Pacificului”, le-a spus Takaichi jurnaliștilor la Tokyo, după convorbire.

„Președintele Trump mi-a spus că sunt o prietenă foarte apropiată a lui și că pot să îl sun oricând. Fiind vorba de schimburi diplomatice, mă voi abține să intru în mai multe detalii despre conținutul discuției”, a adăugat ea, fără a menționa explicit Taiwanul.

Apelurile au loc în contextul în care China și Japonia sunt prinse într-un război al declarațiilor, pe care diplomații și analiștii îl descriu drept cea mai gravă erupție diplomatică din ultimii ani între cele două țări.

Takaichi a dat de înțeles că Japonia ar sări în apărarea Taiwanului, în cazul unei agresiuni chineze

Scandalul a fost declanșat după ce Takaichi a vorbit luna aceasta, în parlament, despre un scenariu ipotetic în care un atac chinez asupra Taiwanului ar putea fi interpretat drept o „amenințare existențială” la adresa Japoniei, ceea ce ar permite Forțelor de Autoapărare ale Japoniei să răspundă militar.

China, care revendică suveranitatea asupra Taiwanului, i-a denunțat declarațiile și a semnalat de atunci că va bloca importurile de fructe de mare japoneze, va anula evenimente comune și a avertizat împotriva călătoriilor cetățenilor chinezi în Japonia.

Ce a spus presa de stat de la Beijing despre apelul Trump-Xi

Agenția de presă chinezească Xinhua, controlată de stat, a transmis că Xi și Trump au discutat o serie de subiecte, inclusiv Taiwanul, în prima lor convorbire de la întâlnirea din Coreea de Sud, pe marginea forumului Cooperării Economice Asia–Pacific.

Xinhua a relatat că Xi i-a subliniat lui Trump importanța „reveniri Taiwanului la China”. Totuși, Trump nu a menționat deloc Taiwanul în comentariile postate pe Truth Social la câteva ore după discuția cu liderul chinez.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a spus că apelul s-a concentrat pe comerț, în contextul armistițiului de un an pe care Trump și Xi l-au convenit în războiul comercial SUA–China, la întâlnirea lor de la Busan din 30 octombrie.

În timp ce George Glass, ambasadorul SUA la Tokyo, și-a exprimat sprijinul pentru Japonia în fața criticilor Chinei legate de declarațiile lui Takaichi despre Taiwan, Trump nu a făcut până acum niciun comentariu public.

