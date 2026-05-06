SUA suspendă „Project Freedom” după ce operațiunea a provocat escaladare militară – Blocada navală a porturilor iraniene rămâne în vigoare / Casa Albă invocă „progrese mari” spre un acord final cu Iranul

Președintele american Donald Trump a anunțat marți suspendarea operațiunii „Project Liberty”, operațiune de escortare a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, în așteptarea unui acord final cu Iranul, după ceea liderul de la Casa Albă a descris drept „mari progrese” în negocieri, transmite Agerpres.

În anunțul său privind suspendarea operațiunii, Trump a invocat progresele înregistrate în negocierile diplomatice ca motiv pentru suspendarea programului, care viza utilizarea resurselor militare americane pentru a ghida navele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz. Trump a scris într-o postare pe rețeaua Truth Social că a luat această decizie la cererea Pakistanului și a altor țări.

Blocada porturilor iraniene rămâne în vigoare

„Pe baza solicitării Pakistanului și a altor țări, a succesului militar imens pe care l-am obținut în campania împotriva Iranului și, suplimentar, a faptului că s-au înregistrat progrese mari spre un acord complet și final cu reprezentanții Iranului, am convenit de comun acord că, în timp ce blocada (navală a porturilor iraniene) va rămâne în vigoare cu toată forța, (operațiunea) Project Freedom va fi suspendată pentru o scurtă perioadă de timp pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat și semnat”, a scris președintele Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Corespondentul CNN de la Islamabad, Pakistan, a relatat că suspendarea de către SUA a operațiuni sugerează reluarea inițiativei diplomatice după ce negocierile dintre cele două părți au ajuns într-un impas luna trecută.

Analiștii punctează că suspendarea atacurilor reciproce între SUA și Iran în jurul Strâmtorii Ormuz ar putea contribui la readucerea vocilor moderate din regimul iranian la masa negocierilor.

Declarațiile lui Trump vin după ce lansarea Project Freedom la începutul acestei săptămâni a declanșat un răspuns militar din partea Iranului, Teheranul atacând mai multe nave și lansând rachete împotriva Emiratelor Arabe Unite, inclusiv unui port vital pentru exportul de petrol pe rutele alternative Strâmtorii Ormuz.

Șeful Pentagonului Pete Hegseth a declarat marți că Washington nu caută să reescaladeze tensiunile cu Teheranul și că Project Freedom a fost o măsură temporară. Hegseth a susținut, de asemenea, că armistițiul rămâne în vigoare în ciuda reluării atacurilor reciproce în Ormuz, în cursul zilei de luni.

SUA au declarat că au distrus mai multe ambarcațiuni iraniene de mici dimensiuni.

