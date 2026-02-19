Prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Donald Trump – cuvinte de laudă pentru poporul român, avertismente pentru Iran și angajamente față de ONU și Fâșia Gaza. SUA vor contribui 10 mld. $ la stabilizarea teritoriilor palestiniene – Ce responsabilități și-au asumat țările partenere

Președintele SUA Donald Trump a găzduit joi, la Washington, prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace”, organismul creat de SUA pentru a sprijini reconstrucția și pacea Fâșiei Gaza și în teritoriile palestiniene.

România a fost unul din cele 2 state din UE cu cel mai înalt nivel de reprezentare, la nivel de șef de state sau de guverne. Președintele Nicușor Dan a fost și singurul invitat cu caracter de observator care a avut o intervenție în cadrul reuniunii.

Președintele Trump i-a prezentat în debutul reuniunii pe toți șefii de state și de guverne care au acceptat să facă parte din Consiliul pentru Pace. România nu este membru, dar președintele Dan a fost unul din reprezentanții celor 5 state cu rol de observator la reuniune.

”Premierul (sic!) Dan al României – un popor minunat. Poporul român e fantastic. Mulți vin, lucrează în această țară și ne ajută în această țară – sunt un popor solid”, a spus Donald Trump, prezentându-l pe președintele Nicușor Dan, în declarațiile din debutul evenimentului.

Cum va fi asigurată securitatea în Gaza. Ce angajamente și-au luat țările

Principala cerință a Israelului, element central al acordului de încetare a focului, este crearea unei forțe internaționale armate de stabilizare, care să asigure securitatea și dezarmarea grupării militante Hamas.

Trump a spus că dacă Hamas nu se va dezarma, cum s-a angajat, militanții săi vor suferi consecințe puternice.

Indonezia a oferit un angajament ferm față de Consiliul pentru Pace pentru participarea la forța propusă. Indonezia este cea mai mare țară cu majoritate musulmană din lume și ar urma să trimită până la 8.000 de militari în Gaza, în contextul în care Forța de Stabilizare Internațională (FSI) a fost confirmată. Forța de Stabilizare Internațională va fi condusă de Maiorul General american Jasper Jeffers III (USA), secondat de un comandant indonezian.

Maroc, Albania, Kosovo, Kazahstan vor contribui cu forțe militare pentru a stabiliza Gaza, a mai spus Trump, iar Egiptul și Iordania vor oferi antrenament pentru o viitoare forță de poliție palestiniană.

O echipă de experți militari americani lucrează deja în Gaza pentru a pregăti infrastructura pentru această Forță de Stabilizare Internațională. Planul este ca FSI să fie prezentă în 5 sectoare ale Fâșiei Gaza, începând cu sectorul Rafah, sprijinind antrenarea forței de poliție – care va ajunge la final la 12.000 de polițiști. Forța de stabilizare Internațională va fi compusă în total din 20.000 de soldați.

Consiliu pentru Pace va crea și o funcție de înalt reprezentant pentru Gaza, cu mandat de sprijinire a comitetului tehnocrat format pentru administrarea Gazei, care va prelua practic controlul administrativ și civil al Fâșiei Gaza. De notat că 59 de țări au semnat carta Consiliului pentru Pace.

Planul șefului comitetului pentru administrarea Gazei. Cum va fi reconstruită Gaza

Ali Shaath, șeful comitetului tehnocrat format pentru administrarea Gazei, a participat la reuniune și a avut un discurs în care a prezentat cadrul general al planului său pentru primele 100 de zile.

”Operăm în condiții extrem de dificile. Mari părți din Fâșia Gaza sunt distruse. Nevoile umanitare sunt acute. Legea și ordinea sunt fragile (…). De aceea disciplina contează. Prioritățile noastre: restabilirea securității prin poliție profesionistă, sub o singură autoritate și o singură lege. Antrenăm 5.000 de membri pentru o forță de poliție care să înceapă operațiunile în 60 de zile. În al doilea rând, vrem să renaștem activitatea economică, să creăm locuri de muncă decente, în special pentru populația tânără. În al treilea rând, să asigurăm în mod sustenabil un pachet de asistență de urgență. În al patrulea rând să restabilim funcționarea unor servicii de bază precum electricitate, apă, sănătate și educație, iar în ultimul rând accesul și (libera) mișcare. Mandatul nostru e simplu: pas cu pas să construim fundația pentru o pace durabilă, demnitate și prosperitate pentru poporul Fâșiei Gaza”, a spus Ali Shaath.

2.000 de persoane ar fi aplicat deja, în mai puțin de 24 de ore, pentru această forță de poliție, ce va fi antrenată în Egipt.

Yakir Gabay, șeful planului de reconstrucție, a declarat că efortul de reconstrucție va începe cu eliminarea a 75 de milioane de tone de moloz și construcția de locuințe temporare. În paralel va începe construcția de infrastructură și locuințe permanente.

Există deja un masterplan detaliat pentru locuire și infrastructură, printre care școli moderne și spitale, capacități de producție manufacturiere și agricole, căi ferate și drumuri, uzine pentru tratarea apei și producția de energie, hub-uri logistice, centre de date și pentru telecomunicații. Vor fi construite și infrastructuri pentru activități de recreere și sportive, precum și un aeroport și un port pentru bunuri, a spus Gabay.

Deja au fost realizate contacte cu dezvoltatori regionali cu experiență în construcții în Orientul Mijlociu. Finanțarea ar fi deja asigurată, a spus Yakir Gabay, adăugând că planul de reconstrucție depinde de dezarmarea Hamas.

Avertisment către Iran

Președintele SUA a folosit evenimentul și pentru a transmite un avertisment Iranului. Trump a spus că ”vom vedea în ce direcția o vom lua”.

”Le-am decimat potențialul nuclear. (…) Acum s-ar putea să fim nevoiți să mergem cu un pas și mai departe, sau nu – s-ar putea să facem un acord. Veți afla, cel mai probabil în următoarele 10 zile”, a spus Trump.

”Nu poți avea pace în Orientul Mijlociu dacă au arma nucleară. Nu pot să aibă arma nucleară și li s-a spus asta foarte clar”, a adăugat președintele SUA. Acesta a mai spus că distrugerea potențialului nuclear al Iranului a facilitat procesul de pace în Gaza.

SUA vor contribui cu 10 mld. $. Semnal de sprijin pentru ONU

Liderul SUA a spus că administrația sa lucrează îndeaproape cu Organizația Națiunilor Unite (ONU) pe subiectul Fâșiei Gaza, inclusiv în privința ajutorului umanitar, și va aprofunda cooperarea în viitor pentru a asigura funcționalitatea organizației.

”Vom revigora ONU, vom fi siguri că facilitățile lor funcționează bine, dacă au nevoie de sprijin financiar îi vom ajuta și ne vom asigura că ONU este viabilă – sunt oameni foarte buni, care fac o treabă bună, dar cum am tot spus: ONU are potențial foarte mare (…) și cândva își va atinge acel potențial”, a afirmat Trump.

Potrivit acestuia, ONU a reușit să strângă 2 miliarde de dolari pentru Gaza, a mai spus Trump, care a anunțat și o contribuție de 10 miliarde de dolari din partea guvernului american.

”Împreună (cu ONU și țările membre ale Consiliului pentru Pace) suntem angajați să ajungem la o Fâșie Gaza care este guvernată corespunzător – toate țările, unele care nu au niciun fel de legătură cu Orientul Mijlociu, sunt implicate. Îmi spun vor să trimită trupe să lupte, dacă va fi necesar. Dar nu cred că va fi necesar, au făcut o promisiune că vor renunța la arme. Pare că vor face asta, dar vom afla. Nu mai este un spațiu al radicalizării și al terorii. Iar astăzi anunță Kazahstan, Azerbaidjan, UAE, Maroc, Bahrain, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan și Kuweit au contribuit cu peste 7 miliarde de dolari la pachetul financiar. Mai mulți vor contribui – abia am început, este prima reuniune, dar fiecare dolar cheltuit este o investiție în stabilitate”, a spus Trump.

Acesta a adăugat: ”Toată lumea vrea pace și acum este momentul ca Iran să ni se alăture pe o cale care va completa ce facem. Dacă ni se vor alătura va fi grozav – dacă nu va fi tot grozav, dar va fi o cale foarte diferită. Nu pot să continue să amenințe stabilitatea întregii regiuni și trebuie să facă o înțelegere. Dacă nu se întâmplă se vor întâmpla lucruri negative”.

Rubio: Nu există un plan B pentru Gaza – planul B e întoarcerea la război

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a spus că nu există un plan B pentru Fâșia Gaza – planul B fiind reîntoarcerea la război. Rubio a mulțumit țărilor membre ale Consiliului pentru Pace, cât și țărilor care au fost prezente la reuniune cu statut de observator.

Acesta a mai afirmat că drumul pentru pace și reconstrucție în Gaza este unul îndelungat, dar și că modelul ales de SUA poate fi utilizat și în cazul altor conflicte.

***